Как добраться до Дакки на самолёте
В Дакке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hazrat Shahjalal International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Дакки
- Шах Джалал DACHazrat Shahjalal International Airport
Самые дешёвые билеты в Дакку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|09.11.2020
|из 🇧🇩Джессора
|2 582
|40м
|10.11.2020
|из 🇧🇩Читтагонга
|2 632
|50м
|10.11.2020
|из 🇧🇩Силхета
|2 632
|45м
|08.11.2020
|из 🇧🇩Раджшахи
|2 639
|45м
|09.11.2020
|из 🇧🇩Саидпура
|2 639
|55м
|20.10.2020
|из 🇧🇩Барисала
|2 764
|40м
|15.10.2020
|из 🇧🇩Кокса-Базара
|4 464
|1ч
|17.02.2021
|из 🇮🇳Калькутты
|5 021
|1ч
|25.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|7 341
|7ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Ченная
|7 662
|17ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇮🇳Мумбаи
|8 893
|12ч 55м (⇵1)
|24.06.2021
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|9 454
|4ч
|07.01.2021
|из 🇮🇳Кочина
|10 291
|34ч 25м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇮🇳Гоа
|11 117
|33ч 55м (⇵2)
|05.02.2021
|из 🇲🇾Пенанга
|11 737
|6ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇳Сринагара
|12 316
|16ч (⇵2)
|15.12.2020
|из Сеула
|14 432
|21ч 40м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|14 582
|21ч 35м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇧🇭Манамы
|14 653
|10ч 10м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|15 007
|23ч 45м (⇵2)
|08.12.2020
|из 🇱🇰Коломбо
|15 059
|35ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇸🇦Джидды
|15 213
|26ч 25м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|15 230
|13ч 35м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇱🇦Вьентьяна
|15 729
|25ч 15м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|16 087
|9ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇲🇲Янгона
|16 114
|21ч 40м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇶🇦Дохи
|16 846
|34ч 25м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇸🇦Даммама
|17 302
|8ч 10м (⇵1)
|22.01.2021
|из 🇴🇲Маската
|17 355
|26ч 45м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇲🇾Лангкави
|17 651
|27ч 45м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|17 984
|4ч 55м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇮🇩Бали
|18 060
|33ч 10м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇲🇾Кучинга
|18 073
|30ч 30м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|18 270
|5ч 35м
|20.11.2020
|из 🇦🇪Абу-Даби
|18 324
|18ч 20м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇱🇧Бейрута
|18 526
|8ч 55м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇲🇾Коты-Кинабалу
|19 425
|34ч 35м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇴🇲Салалы
|20 020
|26ч 10м (⇵2)
|05.12.2020
|из 🇹🇼Тайбэй
|20 469
|20ч 35м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇲🇻Мале
|20 748
|40ч 50м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|21 224
|29ч 20м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|22 182
|29ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇦🇪Раса-эль-Хаймы
|22 741
|4ч 25м
|21.10.2020
|из 🇮🇩Джакарты
|23 594
|28ч 40м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|24 084
|16ч 40м (⇵1)
|17.02.2021
|из 🇨🇳Шанхая
|24 949
|33ч 55м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇮🇩Понтианака
|24 976
|29ч 55м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇯🇵Осаки
|25 130
|43ч 30м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|25 231
|19ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|25 672
|25ч (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|26 788
|43ч 35м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇸🇦Хаиля
|26 881
|28ч 15м (⇵2)
|25.02.2021
|из 🇩🇪Берлина
|27 635
|28ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|27 778
|31ч 25м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|28 145
|33ч (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|28 595
|45ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|28 608
|45ч 20м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|29 269
|26ч 40м (⇵1)
|01.02.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|29 710
|18ч 10м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|30 438
|19ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|30 443
|21ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇨🇾Никосии
|30 848
|39ч 45м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇮🇹Рима
|31 269
|32ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|32 193
|48ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|32 556
|28ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|32 606
|47ч 40м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇸🇦Шаруры
|32 741
|17ч 10м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 897
|33ч 10м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|33 393
|40ч 10м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇸🇨Маэ
|33 966
|47ч 20м (⇵2)
|11.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|34 160
|53ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇬Сохага
|34 851
|16ч 5м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Арара
|35 244
|19ч (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|35 908
|26ч 20м (⇵2)
|15.07.2021
|из 🇵🇹Лиссабона
|36 496
|23ч 15м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|36 729
|21ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|37 063
|26ч 5м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|37 154
|29ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇩🇿Алжира
|37 391
|18ч 35м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|38 888
|12ч 55м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|39 277
|27ч 45м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇳Агарталы
|39 687
|21ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇬Хургады
|41 101
|27ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇹Аддиса-Абебы
|41 321
|33ч 45м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇹🇯Душанбе
|41 629
|17ч 35м (⇵1)
|18.05.2021
|из 🇺🇸Майами
|42 139
|28ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|44 239
|21ч 35м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|44 509
|35ч 10м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|45 124
|33ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇸🇦Таифа
|45 524
|24ч 40м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|46 935
|31ч (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|47 115
|40ч 5м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|47 685
|29ч 30м (⇵2)
|29.01.2021
|из 🇲🇺Маврикия
|48 311
|37ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|48 350
|49ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇬Луксора
|48 515
|28ч 5м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇨🇦Эдмонтона
|50 207
|42ч 30м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇺🇬Энтеббе
|50 501
|13ч 50м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇫🇯Нанди
|52 811
|39ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|53 130
|32ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Дакки
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Дакки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бангкок, Каир, Кокс-Базар, Дубай и Стамбул
- 19.11.202023.11.2020
- 10.12.202009.01.2021
- 08.12.202005.07.2021
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