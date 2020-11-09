Летим в Дакку

Как добраться до Дакки на самолёте

В Дакке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Hazrat Shahjalal International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Дакки

  1. Шах Джалал DAC
    Hazrat Shahjalal International Airport

Самые дешёвые билеты в Дакку из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
09.11.2020из 🇧🇩Джессора2 58240м
10.11.2020из 🇧🇩Читтагонга2 63250м
10.11.2020из 🇧🇩Силхета2 63245м
08.11.2020из 🇧🇩Раджшахи2 63945м
09.11.2020из 🇧🇩Саидпура2 63955м
20.10.2020из 🇧🇩Барисала2 76440м
15.10.2020из 🇧🇩Кокса-Базара4 464
17.02.2021из 🇮🇳Калькутты5 021
25.10.2020из 🇮🇳Дели7 3417ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇳Ченная7 66217ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇮🇳Мумбаи8 89312ч 55м (⇵1)
24.06.2021из 🇲🇾Куала-Лумпура9 454
07.01.2021из 🇮🇳Кочина10 29134ч 25м (⇵2)
19.11.2020из 🇮🇳Гоа11 11733ч 55м (⇵2)
05.02.2021из 🇲🇾Пенанга11 7376ч 30м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇳Сринагара12 31616ч (⇵2)
15.12.2020из Сеула14 43221ч 40м (⇵2)
05.12.2020из 🇸🇬Сингапура14 58221ч 35м (⇵2)
15.01.2021из 🇧🇭Манамы14 65310ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇦🇪Шарджи15 00723ч 45м (⇵2)
08.12.2020из 🇱🇰Коломбо15 05935ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇸🇦Джидды15 21326ч 25м (⇵1)
31.10.2020из 🇦🇪Дубая15 23013ч 35м (⇵2)
30.01.2021из 🇱🇦Вьентьяна15 72925ч 15м (⇵2)
25.01.2021из 🇸🇦Эр-Рияда16 0879ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇲🇲Янгона16 11421ч 40м (⇵2)
30.10.2020из 🇶🇦Дохи16 84634ч 25м (⇵2)
16.11.2020из 🇸🇦Даммама17 3028ч 10м (⇵1)
22.01.2021из 🇴🇲Маската17 35526ч 45м (⇵1)
06.12.2020из 🇲🇾Лангкави17 65127ч 45м (⇵1)
02.12.2020из 🇰🇭Пномпени17 9844ч 55м (⇵1)
30.01.2021из 🇮🇩Бали18 06033ч 10м (⇵2)
06.12.2020из 🇲🇾Кучинга18 07330ч 30м (⇵1)
20.10.2020из 🇰🇼Кувейт18 2705ч 35м
20.11.2020из 🇦🇪Абу-Даби18 32418ч 20м (⇵1)
02.11.2020из 🇱🇧Бейрута18 5268ч 55м (⇵1)
06.12.2020из 🇲🇾Коты-Кинабалу19 42534ч 35м (⇵2)
10.01.2021из 🇴🇲Салалы20 02026ч 10м (⇵2)
05.12.2020из 🇹🇼Тайбэй20 46920ч 35м (⇵2)
30.01.2021из 🇲🇻Мале20 74840ч 50м (⇵2)
05.11.2020из 🇸🇦Бурайды21 22429ч 20м (⇵1)
03.11.2020из 🇸🇦Абхи22 18229ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇦🇪Раса-эль-Хаймы22 7414ч 25м
21.10.2020из 🇮🇩Джакарты23 59428ч 40м (⇵1)
29.11.2020из 🇹🇷Стамбула24 08416ч 40м (⇵1)
17.02.2021из 🇨🇳Шанхая24 94933ч 55м (⇵2)
06.12.2020из 🇮🇩Понтианака24 97629ч 55м (⇵2)
04.12.2020из 🇯🇵Осаки25 13043ч 30м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Москвы25 23119ч 30м (⇵2)
30.10.2020из 🇯🇴Аммана25 67225ч (⇵1)
03.12.2020из 🇯🇵Фукуоки26 78843ч 35м (⇵2)
04.11.2020из 🇸🇦Хаиля26 88128ч 15м (⇵2)
25.02.2021из 🇩🇪Берлина27 63528ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇷Антальи27 77831ч 25м (⇵2)
23.11.2020из 🇫🇷Парижа28 14533ч (⇵2)
03.12.2020из 🇯🇵Токио28 59545ч (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇹Милана28 60845ч 20м (⇵2)
22.10.2020из 🇸🇦Медины29 26926ч 40м (⇵1)
01.02.2021из 🇨🇭Цюриха29 71018ч 10м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Краснодара30 43819ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇦Киева30 44321ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇨🇾Никосии30 84839ч 45м (⇵2)
15.01.2021из 🇮🇹Рима31 26932ч 30м (⇵2)
16.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)32 19348ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇧Лондона32 55628ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇧🇾Минска32 60647ч 40м (⇵2)
18.11.2020из 🇸🇦Шаруры32 74117ч 10м (⇵2)
20.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 89733ч 10м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇸Белграда33 39340ч 10м (⇵2)
23.10.2020из 🇸🇨Маэ33 96647ч 20м (⇵2)
11.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка34 16053ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇬Сохага34 85116ч 5м (⇵1)
01.11.2020из 🇸🇦Арара35 24419ч (⇵2)
06.12.2020из 🇰🇬Бишкека35 90826ч 20м (⇵2)
15.07.2021из 🇵🇹Лиссабона36 49623ч 15м (⇵2)
25.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга36 72921ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Вашингтона37 06326ч 5м (⇵1)
26.10.2020из 🇸🇪Стокгольм37 15429ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇩🇿Алжира37 39118ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇰🇿Алматы38 88812ч 55м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇿Ташкента39 27727ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇮🇳Агарталы39 68721ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇪🇬Хургады41 10127ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы41 32133ч 45м (⇵2)
28.10.2020из 🇹🇯Душанбе41 62917ч 35м (⇵1)
18.05.2021из 🇺🇸Майами42 13928ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса44 23921ч 35м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Калининграда44 50935ч 10м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Сургута45 12433ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇸🇦Таифа45 52424ч 40м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Атланты46 93531ч (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Кемерово47 11540ч 5м (⇵2)
29.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла47 68529ч 30м (⇵2)
29.01.2021из 🇲🇺Маврикия48 31137ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Далласа48 35049ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇬Луксора48 51528ч 5м (⇵2)
06.01.2021из 🇨🇦Эдмонтона50 20742ч 30м (⇵2)
25.11.2020из 🇺🇬Энтеббе50 50113ч 50м (⇵1)
06.12.2020из 🇫🇯Нанди52 81139ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇭Бангкока53 13032ч 5м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Дакки