Летим в Кокс-Базар

Как добраться до Кокса-Базара на самолёте

В Коксе-Базаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Coxs Bazar Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кокса-Базара

  1. Кокс-Базар CXB
    Coxs Bazar Airport

Самые дешёвые билеты в Кокс-Базар из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.03.2021из 🇧🇩Дакки3 8531ч 5м
13.10.2020из 🇧🇩Силхета10 17224ч 35м (⇵1)
23.10.2020из 🇦🇪Дубая33 12819ч 50м (⇵1)
23.10.2020из 🇦🇪Шарджи36 72323ч 55м (⇵2)
30.05.2021из 🇵🇱Варшавы58 32737ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура94 00641ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кокса-Базара