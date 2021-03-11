Как добраться до Кокса-Базара на самолёте
В Коксе-Базаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Coxs Bazar Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кокса-Базара
- Кокс-Базар CXBCoxs Bazar Airport
Самые дешёвые билеты в Кокс-Базар из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.03.2021
|из 🇧🇩Дакки
|3 853
|1ч 5м
|13.10.2020
|из 🇧🇩Силхета
|10 172
|24ч 35м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|33 128
|19ч 50м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|36 723
|23ч 55м (⇵2)
|30.05.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|58 327
|37ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|94 006
|41ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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