Полезная информация о Майменсингхе
Что нужно знать о Майменсингхе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Майменсингхе
04:1652
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇩 Бангладеш
|Название города
|Майменсингх
|По-английски
|Mymensingh
|Столица региона
|Майменсингх является столицей региона
|Население города
|225 126 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Dhaka
|Средняя высота
|19 м. от уровня моря