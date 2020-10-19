Как добраться до Раджшахи на самолёте
В Раджшахи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rajshahi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Раджшахи
- Раджшахи RJHRajshahi Airport
Самые дешёвые билеты в Раджшахи из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|19.10.2020
|из 🇧🇩Дакки
|2 775
|50м
|13.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|65 912
|21ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Раджшахи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Раджшахи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Кокс-Базар
- 31.12.202003.01.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
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