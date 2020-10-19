Как добраться до Раджшахи на самолёте

В Раджшахи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Rajshahi Airport» вам не избежать

Список аэропортов Раджшахи

Раджшахи RJH Rajshahi Airport

Самые дешёвые билеты в Раджшахи из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇧🇩 Дакки 2 775 50м из 🇷🇺 Москвы 65 912 21ч 35м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Раджшахи

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