Что ещё посмотреть – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Бресте, цены от 3 850 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Пешая
41 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
18 авг в 22:30
19 авг в 22:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Удивительные окрестности Бреста
На машине
24 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
3 850 за всё до 3 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
На машине
24 отзыва
8 часов
Индивидуальная
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Были на данной экскурсии 25.07. Петр-замечательный рассказчик, нам все понравилось. Хотелось бы еще полазить в катакомбах) торопитесь попасть на эту экскурсию, там скоро будет все перестроено и закрыто
  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Очень интересная экскурсия!., всем рекомендуем
    Очень интересная экскурсия!., всем рекомендуем
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Спасибо огромное Петру за экскурсию! Такое знание материала и такая личная заинтересованность в истории впечатляет. Очень интересный маршрут. У нас
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    было такое ощущение, что мы могли бы еще часа 4 ходить и слушать Петра как заворожённые Все очень логично, масса интересных неизбитых фактов. Абсолютно никакой спешки, Петр отвечал на все вопросы,отличное чувство юмора Была бы возможность, поставили бы 10 звезд. Если на экскурсию по крепости - то только с Петром Еще раз огромнейшее спасибо Петр

  • И
    Игорь
    30 июля 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    За короткое время успели почти Всё! Дети не заскучали, а это уже о многом говорит)
  • Л
    Лариса
    28 июля 2024
    Полесье - край под белыми крыльями
    В июле 2024 года мы с сестрой были на экскурсии «Полесье – край под белыми крыльями». ВАЖНО: если вы ЛЮБИТЕ
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    природу, то вам сюда. Экскурсовод родилась, выросла и живет здесь. Она нежно любит эту часть Белоруссии и рассказывает о ней очень информативно, интересно и с душой. Было интересно слушать историю края с упоминанием уклада жизни ее бабушек/прабабушек: история «оживала». Валентина хорошо говорит: ее легко слушать. Когда мы были в Пинске, она так интересно рассказывала о памятнике коренному пинчуку, что молодая экскурсовод с группой туристов подошла к нам и попросила Валентину рассказать тоже самое им, потому что она этой информации не знала. Мы были благословенны иметь такого чудесного гида. Она влюбила нас в Полесье!

  • J
    Julia
    27 июля 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    Владимир отличный гид, так увлекательно рассказывает историю Бреста. Объехали весь город, все подробно показал и рассказал, остались с мужем очень довольны экскурсией, рекомендую 👍❤️‍🔥
  • I
    Irina
    21 июля 2024
    Полесье - край под белыми крыльями
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающими людьми. Во время всей
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    поездки глаз радуется окружающей природе, архитектуре, ну и, конечно, приходишь в восторг от многочисленных встреч с аистами. Замечательная состоялась у нас поездка! Спасибо огромное Валентине! Если вы хотите посмотреть не на обычные туристические места, а познакомиться архитектурой и бытом Полесья, эта экскурсия must have! Обязательно поезжайте!

    Очень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающимиОчень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающимиОчень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающимиОчень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающимиОчень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающимиОчень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающимиОчень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающимиОчень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающимиОчень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающимиОчень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающими
  • Н
    Наталья
    17 июля 2024
    Удивительные окрестности Бреста
    15 июля посетили замечательную экскурсию, организованную Владимиром по удивительным окрестностям Бреста. Во время экскурсии узнали очень много познавательной и интересной
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    информации об эпохе Радзивиллов,увидели усадьбу Немцевичей и узнали много нового о героях Брестской крепости. Владимир замечательный рассказчик и очень эрудированный человек, увлеченный историей родного края.

    15 июля посетили замечательную экскурсию, организованную Владимиром по удивительным окрестностям Бреста. Во время экскурсии узнали очень15 июля посетили замечательную экскурсию, организованную Владимиром по удивительным окрестностям Бреста. Во время экскурсии узнали очень15 июля посетили замечательную экскурсию, организованную Владимиром по удивительным окрестностям Бреста. Во время экскурсии узнали очень15 июля посетили замечательную экскурсию, организованную Владимиром по удивительным окрестностям Бреста. Во время экскурсии узнали очень15 июля посетили замечательную экскурсию, организованную Владимиром по удивительным окрестностям Бреста. Во время экскурсии узнали очень15 июля посетили замечательную экскурсию, организованную Владимиром по удивительным окрестностям Бреста. Во время экскурсии узнали очень15 июля посетили замечательную экскурсию, организованную Владимиром по удивительным окрестностям Бреста. Во время экскурсии узнали очень15 июля посетили замечательную экскурсию, организованную Владимиром по удивительным окрестностям Бреста. Во время экскурсии узнали очень
  • Н
    Наталья
    11 июля 2024
    Полесье - край под белыми крыльями
    Огромное спасибо за чудесно проведенное время. Узнала много нового и полезного для себя. Гид влюблена в Беларусь. Буду рекомендовать данную экскурсию своим друзьям!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
  2. Удивительные окрестности Бреста
  3. Полесье - край под белыми крыльями
Какие места ещё посмотреть в Бресте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Брестская Крепость
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2024
Сейчас в Бресте в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 850 до 5 990. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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