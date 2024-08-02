2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
18 авг в 22:30
19 авг в 22:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные окрестности Бреста: церковь, костел, усадьба и форты
Брест - это не только крепость. Откройте для себя Свято-Крестовоздвиженскую церковь, костел Радзивиллов, усадьбу Немцевичей и форты Бреста
13 авг в 08:00
20 авг в 08:00
3 850₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 августа 2024Были на данной экскурсии 25.07. Петр-замечательный рассказчик, нам все понравилось. Хотелось бы еще полазить в катакомбах) торопитесь попасть на эту экскурсию, там скоро будет все перестроено и закрыто
- ДДмитрий1 августа 2024Очень интересная экскурсия!., всем рекомендуем
- ССветлана31 июля 2024Спасибо огромное Петру за экскурсию! Такое знание материала и такая личная заинтересованность в истории впечатляет. Очень интересный маршрут. У нас
- ИИгорь30 июля 2024За короткое время успели почти Всё! Дети не заскучали, а это уже о многом говорит)
- ЛЛариса28 июля 2024В июле 2024 года мы с сестрой были на экскурсии «Полесье – край под белыми крыльями». ВАЖНО: если вы ЛЮБИТЕ
- JJulia27 июля 2024Владимир отличный гид, так увлекательно рассказывает историю Бреста. Объехали весь город, все подробно показал и рассказал, остались с мужем очень довольны экскурсией, рекомендую 👍❤️🔥
- IIrina21 июля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Во время поездки окунаешься в атмосферу белорусской глубинки, знакомишься с потрясающими людьми. Во время всей
- ННаталья17 июля 202415 июля посетили замечательную экскурсию, организованную Владимиром по удивительным окрестностям Бреста. Во время экскурсии узнали очень много познавательной и интересной
- ННаталья11 июля 2024Огромное спасибо за чудесно проведенное время. Узнала много нового и полезного для себя. Гид влюблена в Беларусь. Буду рекомендовать данную экскурсию своим друзьям!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Что ещё посмотреть»
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