читать дальше

спасибо. На протяжении всего пути мы слышали интересные рассказы о посещаемых дворцах и усадьбах, их владельцах, разные интересные исторические факты. Но Екатерина не только очень интересный гид, но и внимательный к клиентам человек. Отметим прекрасную организацию маршрута: никаких задержек, так как заранее ею всё было проработано и со всеми музеями достигнута договорённость об экскурсионном обслуживании на самих объектах (это важно, так как с другими гидами бывали промашки, из-за которых терялось время). Особо отметим рекомендуемую Екатериной в Ружанах местную столовую, в которой можно вкусно и очень недорого пообедать, спасибо ей за это. Так что остались очень довольны экскурсией. Рекомендуем Екатерину в качестве гида всем.