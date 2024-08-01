Однодневные – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Бресте, цены от 5 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Полесье - край под белыми крыльями
На машине
26 отзывов
8 часов
Индивидуальная
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5 990 за человека
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
На машине
14 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
1 сен в 09:00
22 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Дворцы и усадьбы Брестчины
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам и усадьбам Брестчины
Уже видели Брестскую крепость? Откройте для себя замки и усадьбы Брестчины. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
20 сен в 08:30
2 окт в 08:30
16 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сафаров
    1 августа 2024
    Дворцы и усадьбы Брестчины
    Эта была уже вторая наша экскурсия с Екатериной (первая – в Беловежскую пущу). Также остались самые лучшие впечатления. Огромное ей
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    спасибо. На протяжении всего пути мы слышали интересные рассказы о посещаемых дворцах и усадьбах, их владельцах, разные интересные исторические факты. Но Екатерина не только очень интересный гид, но и внимательный к клиентам человек. Отметим прекрасную организацию маршрута: никаких задержек, так как заранее ею всё было проработано и со всеми музеями достигнута договорённость об экскурсионном обслуживании на самих объектах (это важно, так как с другими гидами бывали промашки, из-за которых терялось время). Особо отметим рекомендуемую Екатериной в Ружанах местную столовую, в которой можно вкусно и очень недорого пообедать, спасибо ей за это. Так что остались очень довольны экскурсией. Рекомендуем Екатерину в качестве гида всем.

  • И
    Ирина
    17 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Экскурсия прошла на высшем уровне. Игорь,просто МОЛОДЕЦ!!!
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Благодарим Игоря за прекрасную экскурсию по Бресту и Беловежской Пуще! Много интересных фактов, отличное преподнесение информации. Чувствуется, что гид очень любит и ценит свою страну
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
    Повезло сегодня познакомиться с Игорем и провести с ним познавательную экскурсию в Беловежскую пущу и о красоте Брестской земли. Игорь
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    расположил к себе своей открытостью, хорошим настроением. Предложил составить маршрут на выбор. Забыли поблагодарить его за любезно предоставленный зонт, когда пошел дождик, и за овощи для обитателей пущи. Искреннее спасибо!!! С гидом легко было общаться: мы с сыном не стеснялись спрашивать и на свои вопросы всегда получали ответы. Экскурсии всегда проходят интереснее, если рассказчик увлекает и любит то, о чём говорит. На этой экскурсии Игорь рассказывал об аграрных комплексах страны, мясо-молочном производстве, о людях, как ресурсе Беларуси, о пуще. Конечно, ещё о многом другом. Перечислять долго,тк мы провели вместе 9 часов. Самое главное, что это интеллигентный человек, который в своем изложении текста несёт моральную, духовную доброту и нравственность в воспитании, любви к Родине! Большое спасибо, уважаемый экскурсовод!!!

  • T
    Tatiana
    3 апреля 2024
    Дворцы и усадьбы Брестчины
    Яркое впечатление в памяти оставила поездка по усадьбам и замкам сегодня с гидом (она же водитель) Екатериной. Несмотря на плохую
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    погоду, всё прошло по высшему разряду благодаря ее оперативности и организованности. Быстрый темп, интересные рассказы по теме экскурсии в пути между остановками, добрый юмор - все то, что мы очень ценим в путешествиях. Хотим выразить благодарность Екатерине за качественную и честную работу! В очередной раз убедились в высоком профессионализме гидов из Беларуси. Браво! Так держать! Туристы из Новосибирска.

  • Е
    Елизавета
    18 ноября 2023
    Дворцы и усадьбы Брестчины
    Очень интересная поездка по красивым местам. Замки очень шикарные, надо смотреть обязательно. На полуразрушенной башне Ружанского замка даже был замечен
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    аист, вид незабываемый. Сама экскурсия чудесно организована. Екатерина отличный экскурсовод, знает много занятного и интересно рассказывает, а так же хороший водитель, очень аккуратное вождение. Автомобиль комфортный. По времени экскурсия тоже хорошо организована, везде хватило на просмотр, по дороге заезжали поесть - вкусно и недорого. Резюмируя, экскурсия отличная, рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Однодневные»

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  1. Самое главное
  2. Брестская Крепость
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2024
Сейчас в Бресте в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 5 990 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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