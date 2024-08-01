8 часов
Индивидуальная
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5 990₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
1 сен в 09:00
22 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по дворцам и усадьбам Брестчины
Уже видели Брестскую крепость? Откройте для себя замки и усадьбы Брестчины. Подходит для взрослых и детей от 12 лет
20 сен в 08:30
2 окт в 08:30
16 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССафаров1 августа 2024Эта была уже вторая наша экскурсия с Екатериной (первая – в Беловежскую пущу). Также остались самые лучшие впечатления. Огромное ей
- ИИрина17 июля 2024Экскурсия прошла на высшем уровне. Игорь,просто МОЛОДЕЦ!!!
- ТТатьяна1 июля 2024Благодарим Игоря за прекрасную экскурсию по Бресту и Беловежской Пуще! Много интересных фактов, отличное преподнесение информации. Чувствуется, что гид очень любит и ценит свою страну
- ЕЕлена22 июня 2024Повезло сегодня познакомиться с Игорем и провести с ним познавательную экскурсию в Беловежскую пущу и о красоте Брестской земли. Игорь
- TTatiana3 апреля 2024Яркое впечатление в памяти оставила поездка по усадьбам и замкам сегодня с гидом (она же водитель) Екатериной. Несмотря на плохую
- ЕЕлизавета18 ноября 2023Очень интересная поездка по красивым местам. Замки очень шикарные, надо смотреть обязательно. На полуразрушенной башне Ружанского замка даже был замечен
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Однодневные»
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