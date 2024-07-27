Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Бресте, цены от 55 Br. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по вечернему Бресту
22 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по вечернему Бресту
Начало: Пл. Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 15:00
7 авг в 16:00
125Br за всё до 6 чел.
Брестская крепость: история строительства и обороны в 1941 г
43 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость: история строительства и обороны в 1941 г
Начало: Брест, Крепостной проезд, 9
Расписание: В 10.30 и в 15.00.
16 янв в 10:30
17 янв в 10:30
180Br за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бресту
2 часа
Групповая
Обзорная экскурсия по Бресту
Начало: Г. Брест, пл. Привокзальная, 1
Расписание: Летом, по вторникам
7 авг в 11:00
14 авг в 11:00
55Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Прогулка по вечернему Бресту
    Экскурсовод Инна, рассказала обзорную экскурсию по городу. Было интересно. В городе попали на праздник, вдвойне повезло. В конце посмотрели местный ритуал зажигания фонарей, познакомились с фонарщиком. Спасибо, рассказ про фонари понравился, про историю города тоже.
  • М
    Мария
    23 июля 2024
    Прогулка по вечернему Бресту
    Мы увидели историю Бреста, его достопримечательности и традиции. Очень интересные факты, которых нет в учебниках. Очень понравился экскурсовод Анна.
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Прогулка по вечернему Бресту
    Экскурсовод Анна очень интересно всё рассказывала, с душой. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень интересно, узнала много нового. Спасибо ей Огромное, всем рекомендую. Замечательный экскурсовод, знает и любит свою работу.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Популярные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2024
Сейчас в Бресте в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 180. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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