Е Елена Прогулка по вечернему Бресту Экскурсовод Инна, рассказала обзорную экскурсию по городу. Было интересно. В городе попали на праздник, вдвойне повезло. В конце посмотрели местный ритуал зажигания фонарей, познакомились с фонарщиком. Спасибо, рассказ про фонари понравился, про историю города тоже.

М Мария Прогулка по вечернему Бресту Мы увидели историю Бреста, его достопримечательности и традиции. Очень интересные факты, которых нет в учебниках. Очень понравился экскурсовод Анна.