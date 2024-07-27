1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по вечернему Бресту
Начало: Пл. Ленина
Расписание: См. календарь
Завтра в 15:00
7 авг в 16:00
125Br за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Брестская крепость: история строительства и обороны в 1941 г
Начало: Брест, Крепостной проезд, 9
Расписание: В 10.30 и в 15.00.
16 янв в 10:30
17 янв в 10:30
180Br за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
Обзорная экскурсия по Бресту
Начало: Г. Брест, пл. Привокзальная, 1
Расписание: Летом, по вторникам
7 авг в 11:00
14 авг в 11:00
55Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 июля 2024Экскурсовод Инна, рассказала обзорную экскурсию по городу. Было интересно. В городе попали на праздник, вдвойне повезло. В конце посмотрели местный ритуал зажигания фонарей, познакомились с фонарщиком. Спасибо, рассказ про фонари понравился, про историю города тоже.
- ММария23 июля 2024Мы увидели историю Бреста, его достопримечательности и традиции. Очень интересные факты, которых нет в учебниках. Очень понравился экскурсовод Анна.
- ТТатьяна22 июля 2024Экскурсовод Анна очень интересно всё рассказывала, с душой. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень интересно, узнала много нового. Спасибо ей Огромное, всем рекомендую. Замечательный экскурсовод, знает и любит свою работу.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Популярные экскурсии»
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