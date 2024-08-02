1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 авг в 08:00
11 авг в 09:00
3 500₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
18 авг в 22:30
19 авг в 22:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: У ворот Брестской крепости
19 авг в 16:00
20 авг в 15:00
7 700₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
11 авг в 19:00
14 авг в 18:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
8 часов
Индивидуальная
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 августа 2024Были на данной экскурсии 25.07. Петр-замечательный рассказчик, нам все понравилось. Хотелось бы еще полазить в катакомбах) торопитесь попасть на эту экскурсию, там скоро будет все перестроено и закрыто
- ННадежда1 августа 2024Выражаем огромную признательность замечательному гиду Максиму, профессионалу своего дела за проведенные экскурсии "Брестская крепость. Летопись истории, и Пограничный Брест: неожиданные
- ДДмитрий1 августа 2024Очень интересная экскурсия!., всем рекомендуем
- ССветлана31 июля 2024Спасибо огромное Петру за экскурсию! Такое знание материала и такая личная заинтересованность в истории впечатляет. Очень интересный маршрут. У нас
- ГГалина31 июля 2024Максим, спасибо большое за экскурсию! Все было очень интересно, были учтены все наши пожелания по таймингу:) Брестская крепость нас впечатлила, а с таким чудесным и интересным сопровождением - это восторг!
- ЛЛариса28 июля 2024В июле 2024 года мы с сестрой были на экскурсии «Полесье – край под белыми крыльями». ВАЖНО: если вы ЛЮБИТЕ
- ООксана28 июля 2024В профиле у нашего экскурсовода Зои написано: В качестве гида туристических групп я посетила много стран и городов. Но «лучше
- ЕЕвгения27 июля 2024Очень понравилось: информативно, интересно, не утомляет
- ССветлана27 июля 2024Замечательная экскурсия. Зоя учла наши пожелания посмотреть зажигание фанарей после окончания экскурсии. Очень грамотный экскурсовод, любящий свой город, приятный в
- ЛЛюбовь26 июля 202418 июля посетили экскурсию" Брестская крепость. Летопись истории", экскурсию провел для нас Максим. Он не просто талантливый организатор и отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Бресте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2024
Сейчас в Бресте в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 500 до 7 700. Туристы уже оставили гидам 272 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Бресте на 2024 год по теме «Все», 272 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь