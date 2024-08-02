Все – экскурсии в Бресте

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Бресте, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Брест - город контрастов
Пешая
40 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 авг в 08:00
11 авг в 09:00
3 500 за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
Пешая
41 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
18 авг в 22:30
19 авг в 22:30
от 5 500 за всё до 5 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Пешая
141 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: У ворот Брестской крепости
19 авг в 16:00
20 авг в 15:00
7 700 за всё до 6 чел.
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешая
26 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
11 авг в 19:00
14 авг в 18:00
5 000 за всё до 10 чел.
Полесье - край под белыми крыльями
На машине
24 отзыва
8 часов
Индивидуальная
Полесье под белыми крыльями: путешествие по историческим городам Бреста
Откройте для себя уникальный мир Полесья в компании коренной полешучки. История, культура и вкусные блюда ждут вас
Начало: В центре Бреста
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
5 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Были на данной экскурсии 25.07. Петр-замечательный рассказчик, нам все понравилось. Хотелось бы еще полазить в катакомбах) торопитесь попасть на эту экскурсию, там скоро будет все перестроено и закрыто
  • Н
    Надежда
    1 августа 2024
    Пограничный Брест: неожиданные истории
    Выражаем огромную признательность замечательному гиду Максиму, профессионалу своего дела за проведенные экскурсии "Брестская крепость. Летопись истории, и Пограничный Брест: неожиданные
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    истории". За один день мы узнали очень много интересных историй. Рассказ был захватывающий, а сколько фотографий для примеров, это класс!! Максим-это энциклопедия историй. Потрясающее впечатление осталось от экскурсий. Будем обязательно рекомендовать своим друзьям. Максим, Огромное спасибо за все, время пробежало быстро!!

  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Очень интересная экскурсия!., всем рекомендуем
    Очень интересная экскурсия!., всем рекомендуем
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
    Спасибо огромное Петру за экскурсию! Такое знание материала и такая личная заинтересованность в истории впечатляет. Очень интересный маршрут. У нас
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    было такое ощущение, что мы могли бы еще часа 4 ходить и слушать Петра как заворожённые Все очень логично, масса интересных неизбитых фактов. Абсолютно никакой спешки, Петр отвечал на все вопросы,отличное чувство юмора Была бы возможность, поставили бы 10 звезд. Если на экскурсию по крепости - то только с Петром Еще раз огромнейшее спасибо Петр

  • Г
    Галина
    31 июля 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    Максим, спасибо большое за экскурсию! Все было очень интересно, были учтены все наши пожелания по таймингу:) Брестская крепость нас впечатлила, а с таким чудесным и интересным сопровождением - это восторг!
  • Л
    Лариса
    28 июля 2024
    Полесье - край под белыми крыльями
    В июле 2024 года мы с сестрой были на экскурсии «Полесье – край под белыми крыльями». ВАЖНО: если вы ЛЮБИТЕ
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    природу, то вам сюда. Экскурсовод родилась, выросла и живет здесь. Она нежно любит эту часть Белоруссии и рассказывает о ней очень информативно, интересно и с душой. Было интересно слушать историю края с упоминанием уклада жизни ее бабушек/прабабушек: история «оживала». Валентина хорошо говорит: ее легко слушать. Когда мы были в Пинске, она так интересно рассказывала о памятнике коренному пинчуку, что молодая экскурсовод с группой туристов подошла к нам и попросила Валентину рассказать тоже самое им, потому что она этой информации не знала. Мы были благословенны иметь такого чудесного гида. Она влюбила нас в Полесье!

  • О
    Оксана
    28 июля 2024
    Брест - город контрастов
    В профиле у нашего экскурсовода Зои написано: В качестве гида туристических групп я посетила много стран и городов. Но «лучше
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    Бреста нету места». Теперь и мы в этом уверены. Что нам особенно понравилось: • неспешная прогулка, но мы увидели самые знаковые места города, • много исторических фактов и культурных особенностей, но у нас сложилась полная картина Бреста, • история города очень непростая, но Зоя убедительно показала, как брестчане научились находить выход из самых разных поворотов судьбы, • мы прошли пешком много, но впечатления от экскурсии только прибавили энергии. Зоя — очень опытный, знающий гид, который может передать атмосферу, наполнить историю красками, подчеркнуть детали, увлечь слушателя. Спасибо за великолепный вечер!

  • Е
    Евгения
    27 июля 2024
    Брест - город контрастов
    Очень понравилось: информативно, интересно, не утомляет
  • С
    Светлана
    27 июля 2024
    Брест - город контрастов
    Замечательная экскурсия. Зоя учла наши пожелания посмотреть зажигание фанарей после окончания экскурсии. Очень грамотный экскурсовод, любящий свой город, приятный в
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    обшении человек, профессионал своего дела, отлично знающий историю своего города и историю страны. Очень удачно выбран маршрут. Очень хорошие впечатления. Всем советую прогуляться по Бресту в компании с Зоей.

  • Л
    Любовь
    26 июля 2024
    Брестская крепость. Летопись истории
    18 июля посетили экскурсию" Брестская крепость. Летопись истории", экскурсию провел для нас Максим. Он не просто талантливый организатор и отличный
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    историк, но и просто очень культурный, приветливый молодой человек, располагающий к общению. Эти совместные три часа пролетели как одно мгновенье, насколько хорошо организована эта экскурсия. Мы увидели крепость совсем другими глазами, услышали столько историко-документальных фактов, погрузились в атмосферу тех непростых времен… Искренне благодарим Максима за это время, хотя слушать его хотелось еще намного дольше, и впитывать, и проникаться. . это лучшая экскурсия! Рекомендуем всем" взять" Брестскую крепость под предводительством талантливого Максима)

    18 июля посетили экскурсию" Брестская крепость. Летопись истории", экскурсию провел для нас Максим. Он не просто18 июля посетили экскурсию" Брестская крепость. Летопись истории", экскурсию провел для нас Максим. Он не просто18 июля посетили экскурсию" Брестская крепость. Летопись истории", экскурсию провел для нас Максим. Он не просто18 июля посетили экскурсию" Брестская крепость. Летопись истории", экскурсию провел для нас Максим. Он не просто18 июля посетили экскурсию" Брестская крепость. Летопись истории", экскурсию провел для нас Максим. Он не просто18 июля посетили экскурсию" Брестская крепость. Летопись истории", экскурсию провел для нас Максим. Он не просто

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Брест - город контрастов
  2. Вечерняя экскурсия по заброшенной части Брестской крепости
  3. Брестская крепость. Летопись истории
  4. Пограничный Брест: неожиданные истории
  5. Полесье - край под белыми крыльями
Какие места ещё посмотреть в Бресте
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Брестская Крепость
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2024
Сейчас в Бресте в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 500 до 7 700. Туристы уже оставили гидам 272 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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