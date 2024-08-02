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природу, то вам сюда. Экскурсовод родилась, выросла и живет здесь. Она нежно любит эту часть Белоруссии и рассказывает о ней очень информативно, интересно и с душой. Было интересно слушать историю края с упоминанием уклада жизни ее бабушек/прабабушек: история «оживала». Валентина хорошо говорит: ее легко слушать. Когда мы были в Пинске, она так интересно рассказывала о памятнике коренному пинчуку, что молодая экскурсовод с группой туристов подошла к нам и попросила Валентину рассказать тоже самое им, потому что она этой информации не знала. Мы были благословенны иметь такого чудесного гида. Она влюбила нас в Полесье!