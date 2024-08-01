За городом и природа – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Бресте, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в Беловежскую пущу
На машине
88 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
27 авг в 08:00
28 авг в 08:00
11 000 за всё до 6 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
На машине
37 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: от истории до природы за 2 дня
Погрузитесь в историю и природу Бреста и Беловежской пущи. За 2 дня вы увидите зубров, исследуете исторические места
Начало: Жд вокзал, вход под шпилем
1 сен в 10:00
22 сен в 10:00
20 000 за всё до 3 чел.
Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день
На машине
14 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красота Брестской земли: от Беловежской пущи до исторических памятников
Погрузитесь в уникальный мир Бреста и его окрестностей: от древней архитектуры до величественной Беловежской пущи, дома зубров
Начало: Ж/д вокзал Брест-центральный
1 сен в 09:00
22 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сафаров
    1 августа 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Остались очень довольны экскурсией, организованной Екатериной. Огромное ей спасибо. Она очень интересный, внимательный и знающий гид. Организация поездки на высоком
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    уровне. Посмотрели основные объекты в Беловежской пуще. Екатерина провела обзорную экскурсию по музею + автобусная экскурсия с местным гидом. Затем вместе с Екатериной посетили вольеры с животными, где самым запоминающим было кормление ею волков. Екатерина заранее запасла для них обрезки свиных шкурок и было интересно наблюдать за волчьей реакцией на корм. На обратном пути посетили музей-башню в Каменце. Также Екатерина специально заехала в деревню Грушевка, где мы посмотрели на многочисленные гнёзда аистов на столбах. По пути она много и интересно рассказывала о Беловежской пуще, о местных традициях, ответила на множество наших вопросов. Безмерно благодарны Екатерине и рекомендуем её экскурсии всем.

  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Чудесный Игорь, спасибо огромное за прекрасную поездку, которая позволила увидеть Белоруссию и полюбить её. Идеально построенный маршрут, комфортное проживание и
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    тёплый приём безусловно навели мысли о возвращении. Любовь Игоря к родной земле, его рассказы об истории страны, её экономике, традициях и обычаях очень скрасили путешествие. Пренепременно вернёмся!

  • Н
    Надежда
    31 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Выражаем огромную признательность за проведенную экскурсию "Красота Брестской земли" замечательному гиду Игорю, профессионалу своего дела. За 2 дня комфортной поездке
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    на машине по Бресту и Беловежской пуще мы узнали очень много интересных историй, увидели много потрясающих мест. Рассказ был захватывающий: легенды, истории, много фактов, которые не встретишь в литературе. Отличный вкусный ужин и завтрак и ночёвка в доме было замечательным дополнением. А какой воздух!!! Вспомнилось детство в деревне. Потрясающее впечатление осталось от поездки на второй день в Беловежскую пущу, особенно кормление зубра, вот это мощь! Будем обязательно рекомендовать своим друзьям. Игорь, Огромное спасибо за все, время пробежало быстро!!

  • А
    Андрей
    29 июля 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Всё прошло отлично. Интересный рассказ и приятное общение. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    28 июля 2024
    Путешествие в Беловежскую пущу
    Мастерство и профессионализм - вот что хочется сказать после этой экскурсии. Все прошло на высшем уровне. Весь маршрут продуман идеально:
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    Екатерина заехала за нами, по дороге вела экскурсию (даже надела микрофон, чтобы всем было хорошо слышно), провела по Музею природы, затем передала в заботливые руки экскурсоводов Беловежской пущи, в вольерах продолжила рассказ и подсказала, чем покормить животных, чтобы общение с ними прошло в теплой дружеской обстановке. Пока ездили на экскурсию в пущу, зарезервировала столик в кафе. В общем, окутала заботой и вниманием. В программе была еще Каменецкая башня, и ее посетили, и там услышали очень интересный рассказ. Очень довольны и самим путешествием, и работой экскурсовода. Высший балл!

  • С
    Светлана
    20 июля 2024
    Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня
    Потрясающее 3-хдневное путешествие, в ходе которого мы смогли подробно познакомиться с Брестчиной и отдохнуть на все 100%. Игорь - отличный гид.
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    Показал интересные места, рассказал о своем крае очень много. День в Беловежской пуще прошел на одном дыхании. Белорусский Дедушка Мороз очаровал не только детей, но и взрослых. А вкусные и сытные завтраки и ужины от Лейлы, ночевка в деревенском доме, чистейший воздух и красивая природа стали идеальным дополнением к отдыху. Без этой поездки многое осталось бы для нас неохваченным в Бресте и его окрестностях.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «За городом и природа»

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  1. Самое главное
  2. Брестская Крепость
  3. Железнодорожный вокзал
  4. Беловежская пуща
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2024
Сейчас в Бресте в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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