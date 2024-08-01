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Екатерина заехала за нами, по дороге вела экскурсию (даже надела микрофон, чтобы всем было хорошо слышно), провела по Музею природы, затем передала в заботливые руки экскурсоводов Беловежской пущи, в вольерах продолжила рассказ и подсказала, чем покормить животных, чтобы общение с ними прошло в теплой дружеской обстановке. Пока ездили на экскурсию в пущу, зарезервировала столик в кафе. В общем, окутала заботой и вниманием. В программе была еще Каменецкая башня, и ее посетили, и там услышали очень интересный рассказ. Очень довольны и самим путешествием, и работой экскурсовода. Высший балл!