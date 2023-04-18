Беловежская пуща — идеальное место для отдыха от городской суеты и единения с природой. Во время поездки мы познакомимся с историей брестчины, посетим уникальные архитектурные памятники.
В пуще узнаем тайны самого старого и титулованного европейского леса, где охотились короли, князья, императоры, а также встретимся с ее обитателями и попробуем пущанские угощения.
В пуще узнаем тайны самого старого и титулованного европейского леса, где охотились короли, князья, императоры, а также встретимся с ее обитателями и попробуем пущанские угощения.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Деревня Чернавчицы
- Город Каменец
- Беловежская пуща
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия в пущу — это совмещение знакомства с историей брестчины и удивительным миром природы. Дорога в пущу из Бреста проходит через маленькие деревни с интересной историей и уникальными архитектурными памятниками. Привлекает внимание и ухоженный ландшафт, который при приближении к национальному парку превращается в темно-зеленый лесной «океан».
В Беловежской пуще вы сможете насладиться целебным лесным ароматом, познакомиться с ее обитателями в музее природы и вольерах, а также окунуться в детство в поместье белорусского Деда Мороза или познакомиться с народными белорусскими традициями и опытом самогоноварения в Музее народного быта.
Что вас ждетПуть в Беловежскую пущу из Бреста лежит через деревню Чернавчицы. Владение известного рода Радзивиллов впервые упоминается еще в документах XVI века. Сегодня архитектура Троицкого костела и церкви Параскевы Пятницы хранят память о былом величии. Далее переберемся в город Каменец — бывший опорный пункт на северных рубежах Владимиро-Волынского княжества. Город был основан еще в 1276 году, и его главной достопримечательностью является оборонительная башня XIII века. Интересна также архитектура центральных улиц и Свято-Симеоновского храма.
Экскурсия приведет нас в Беловежскую пущу – одну из важнейших достопримечательностей Беларуси. Это первобытный лес, где произрастают дубы-патриархи, которым более 600 лет, и живет самое крупное млекопитающее Европы — беловежский зубр. Именно в этом лесу охотились короли, князья, императоры. Сегодня сюда едут бердвотчеры, любители фотосафари, велотуристы и просто ценители дикой, практически не тронутой человеком, природы.
Важная информация:•транспорт не входит в стоимость экскурсии, но по желанию можно согласовать возможность транспортного обслуживания;
- экскурсия индивидуальная, маршрут экскурсии и объекты посещения в пуще согласовываются с вами;
- в стоимость экскурсии не входят питание, входные билеты, обзорная экскурсия по Беловежской пуще (с посещением Музея народного быта).
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Входные билеты: вольеры 7 BYN взрослый / 5 BYN детский музей природы 5 BYN взрослый / 4 BYN детский поместье Деда Мороза 15 BYN взрослый / 10 BYN детский обзорная по Беловежской пуще (с посещением Музея народного быта) 17 BYN взрослый / 12 BYN детский Каменецкая башня 6 BYN взрослый / 3 BYN детский
- Место начала и завершения?
- г. Брест
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Транспорт не входит в стоимость экскурсии, но по желанию можно согласовать возможность транспортного обслуживания.
- Экскурсия индивидуальная, маршрут экскурсии и объекты посещения в пуще согласовываются под Ваши предпочтения.
- В стоимость также не входят: питание, входные билеты: вольеры 7 взр / 5 дет BYN, музей природы 5 взр / 4 дет BYN, Поместье Деда Мороза 15 взр / 10 дет BYN, Обзорная по пуще (с посещением Музея народного быта) 17 взр / 12 дет BYN, Каменецкая башня 6 взр / 3 дет BYN
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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