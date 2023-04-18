Экскурсия в пущу — это совмещение знакомства с историей брестчины и удивительным миром природы. Дорога в пущу из Бреста проходит через маленькие деревни с интересной историей и уникальными архитектурными памятниками. Привлекает внимание и ухоженный ландшафт, который при приближении к национальному парку превращается в темно-зеленый лесной «океан».

В Беловежской пуще вы сможете насладиться целебным лесным ароматом, познакомиться с ее обитателями в музее природы и вольерах, а также окунуться в детство в поместье белорусского Деда Мороза или познакомиться с народными белорусскими традициями и опытом самогоноварения в Музее народного быта.

Что вас ждетПуть в Беловежскую пущу из Бреста лежит через деревню Чернавчицы. Владение известного рода Радзивиллов впервые упоминается еще в документах XVI века. Сегодня архитектура Троицкого костела и церкви Параскевы Пятницы хранят память о былом величии. Далее переберемся в город Каменец — бывший опорный пункт на северных рубежах Владимиро-Волынского княжества. Город был основан еще в 1276 году, и его главной достопримечательностью является оборонительная башня XIII века. Интересна также архитектура центральных улиц и Свято-Симеоновского храма.

Экскурсия приведет нас в Беловежскую пущу – одну из важнейших достопримечательностей Беларуси. Это первобытный лес, где произрастают дубы-патриархи, которым более 600 лет, и живет самое крупное млекопитающее Европы — беловежский зубр. Именно в этом лесу охотились короли, князья, императоры. Сегодня сюда едут бердвотчеры, любители фотосафари, велотуристы и просто ценители дикой, практически не тронутой человеком, природы.

Важная информация:•транспорт не входит в стоимость экскурсии, но по желанию можно согласовать возможность транспортного обслуживания;