Об экскурсии

Военно-историческая экскурсия предусматривает обзорную экскурсию по городу Бресту с посещением мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В ходе экскурсии по Брестской крепости вы узнаете об истории строительства крепости, участии гарнизона Брестской крепости в событиях Первой Мировой войны, межвоенном периоде 1918-1939 гг., мужественной обороне советских рубежей защитниками Брестской крепости в июне-июле 1941 года.

Также в ходе экскурсии будет затронута тема истории создания мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и её роль в формировании основ современной белорусской государственности в период независимости Республики Беларусь. На протяжении всего маршрута Минск-Брест туристам будет предоставлена путевая информация о событиях и личностях, связанных с проходящими по трассе местами и местечками.