Брест и Брестская крепость-герой

Военно-историческая экскурсия предусматривает обзорную экскурсию по городу Бресту с посещением...

Военно-историческая экскурсия предусматривает обзорную экскурсию по городу Бресту с посещением мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

В ходе экскурсии по Брестской крепости вы узнаете об истории строительства крепости, участии гарнизона Брестской крепости в событиях Первой Мировой войны, межвоенном периоде 1918-1939 гг., мужественной обороне советских рубежей защитниками Брестской крепости в июне-июле 1941 года.
Брест и Брестская крепость-герой
Брест и Брестская крепость-герой
Брест и Брестская крепость-герой
Брест и Брестская крепость-герой

Что вы увидите 🤩

  • Брест
  • Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
Об экскурсии
Военно-историческая экскурсия предусматривает обзорную экскурсию по городу Бресту с посещением мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В ходе экскурсии по Брестской крепости вы узнаете об истории строительства крепости, участии гарнизона Брестской крепости в событиях Первой Мировой войны, межвоенном периоде 1918-1939 гг., мужественной обороне советских рубежей защитниками Брестской крепости в июне-июле 1941 года.
Также в ходе экскурсии будет затронута тема истории создания мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и её роль в формировании основ современной белорусской государственности в период независимости Республики Беларусь. На протяжении всего маршрута Минск-Брест туристам будет предоставлена путевая информация о событиях и личностях, связанных с проходящими по трассе местами и местечками.

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Общий
$55

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи мемориального комплекса.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Сергей С.
Сергей С.
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