6 отзывов оставили туристы

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Брестская крепость: история и малоизвестные факты

Экскурсия по цитадели, первой встретившей войну

4.9
6 отзывов
Игорь
Игорь – Гид из Бреста
На фоне сохранившихся ворот и укреплений Брестской крепости вы представите один из величайших подвигов в русской истории 📖, узнаете об обороне и монументах памяти.

Отдельными темами станут судьбы простых семей, в жизнь которых ворвалась война, и прошлое Бреста со дня основания.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €28 за экскурсию

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Брестская крепость: история и малоизвестные факты
Брестская крепость: история и малоизвестные факты

Что вас ожидает

История подвига и города
При входе в крепость мы задержимся на несколько минут, чтобы услышать леденящее душу объявление о начале Великой Отечественной войны. Это производит впечатление даже на тех, кто в здесь уже не первый раз. Крепость и сегодня хранит память о мужестве и героизме советских солдат. Вы узнаете о событиях тех дней и погрузитесь в истории 📖 простых парней, в одночасье ставших героями.

Кроме того, поговорим о зарождении Бреста, о его непростой судьбе. В рассказах оживут времена, когда здесь находилась резиденция королей Великого Княжества Литовского, происходили многократные пожары и события других войн.

Ключевые точки крепости
За 1, 5 часа вы изучите все главные памятники Брестской крепости. Пройдете через уцелевшие Холмские ворота и полуразрушенные Тереспольские, узнаете о роли Кобринского и Инженерного управлений, увидите Белый дворец, где подписали Брестский мир. Я расскажу о непростых днях белоснежного Свято-Николаевского гарнизонного храма, о крепостной Цитадели и легендарном 333-ем полке. Конечно, вы также почтите память героев у монументальных скульптур «Жажда» и «Мужество».

Дополнительно
На территории Брестской крепости есть 4 музея, которые можно посетить самостоятельно (Музей обороны Брестской крепости, Музей 🖼 войны — территория мира, Музей «Берестье» на базе археологических раскопок и Художественный музей).

Начало и место завершения
🚩 у Брестской крепости
Брестская крепость: история и малоизвестные факты
Брестская крепость: история и малоизвестные факты
Брестская крепость: история и малоизвестные факты
Брестская крепость: история и малоизвестные факты
Брестская крепость: история и малоизвестные факты
Брестская крепость: история и малоизвестные факты
Брестская крепость: история и малоизвестные факты

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Я Игорь Анатольевич, мне 52 года. Аттестированный экскурсовод. Моя любимая семья — это жена Лейла, дочь Дашенька, зять Владислав и кот Мультик. Я работаю в Брестском техническом университете. Преподаю на экономическом факультете. История, этнография, культура моего края, моей страны — это страстное увлечение, которым я «болею» уже много лет. И этой страстью, этой любовью к моей живописной, синеокой земле я и хочу поделиться с вами, поведать вам и исторические факты, и седые легенды о ней.
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6 отзывов оставили туристы

25 марта 2020
Все моя семья была в восторге от экскурсии, включая детей. Познавательно, не скучно и информативно. Очень хороший Гид, с удовольствием обратимся ещё раз... спасибо
2 января 2020
Игорь Анатольевич, прекрасный гид, интереснейший рассказчик. Спасибо огромное за экскурсию, по Брестской крепости и за ваш красивый и гостеприимный город. Я с теплотой относился к Белоруссии 🇧🇾, поскольку как человек рождённый в СССР считаю ее частью своей родины, а после личного знакомства и рассказа Игоря Анатольевича, проник бесконечным уважением к ее народу и истории, теперь уже самостоятельной страны.
2 января 2020
Очень интересно, познавательно. Рекомендую👍
7 ноября 2019
6 ноября мы прибыли в Брест на поезде. Игорь встретил нас и с вокзала началась познавательная экскурсия, которая прошла на одном дыхании. Помимо истории Белоруссии, города Бреста и Брестской крепости Игорь рассказывает очень много интересных фактов о былом (что происходило на данной территории в различные промежутки времени). Город Брест нас покорил своей историей, чистотой(ухоженностью). Игорь действительно очень увлечен историей своей страны и готов делиться своими знаниями. Огромное спасибо! Очень советуем!!!
21 августа 2019
Огромное спасибо Игорю Анатольевичу за увлекательную экскурсию! Помимо рассказа об известных фактах героизма защитников Брестской крепости в 1941г., мы узнали много нового про историю Бреста, Белоруссии и белорусов.
18 августа 2019
Потрясающий рассказчик и удивительный человек наш гид! С первых минут слушали мы с открытыми ртами увлекательную историю города и крепости. В своём повествовании Игорь зашёл издалека и плавно вывел наше внимание на начало войны в июне 1941-го. В деталях и поминутно, будто сам был свидетелем тех событий, Игорь увлёк нас, буквально перенёс в те трагические дни. Обязательно порекомендуем этого историка всем друзьям и посетителям мемориала. Спасибо за отличную экскурсию нашему гиду Игорю и Tripster

Игорь проводит ещё 2 экскурсии

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