6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

История подвига и города

При входе в крепость мы задержимся на несколько минут, чтобы услышать леденящее душу объявление о начале Великой Отечественной войны. Это производит впечатление даже на тех, кто в здесь уже не первый раз. Крепость и сегодня хранит память о мужестве и героизме советских солдат. Вы узнаете о событиях тех дней и погрузитесь в истории 📖 простых парней, в одночасье ставших героями.

Кроме того, поговорим о зарождении Бреста, о его непростой судьбе. В рассказах оживут времена, когда здесь находилась резиденция королей Великого Княжества Литовского, происходили многократные пожары и события других войн.

Ключевые точки крепости

За 1, 5 часа вы изучите все главные памятники Брестской крепости. Пройдете через уцелевшие Холмские ворота и полуразрушенные Тереспольские, узнаете о роли Кобринского и Инженерного управлений, увидите Белый дворец, где подписали Брестский мир. Я расскажу о непростых днях белоснежного Свято-Николаевского гарнизонного храма, о крепостной Цитадели и легендарном 333-ем полке. Конечно, вы также почтите память героев у монументальных скульптур «Жажда» и «Мужество».

Дополнительно

На территории Брестской крепости есть 4 музея, которые можно посетить самостоятельно (Музей обороны Брестской крепости, Музей 🖼 войны — территория мира, Музей «Берестье» на базе археологических раскопок и Художественный музей).