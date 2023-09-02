Фортификационные сооружения Брестской крепости

Посетить места боевой славы за пределами официального мемориала

5
1 отзыв
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Вашему вниманию представляется эксклюзивная экскурсия, которая познакомит вас с русской и советской фортификацией 19-20 веков, с местами боевой славы начала 2-й мировой войны и, кроме того, — уникальным природным заповедником.

Вы увидите брестский пантеон, греко-католический храм, зоологический заказник, казармы и редуты, а также узнаете любопытные факты из истории этих мест.
Фортификационные сооружения Брестской крепости
Фортификационные сооружения Брестской крепости
Фортификационные сооружения Брестской крепости
Фортификационные сооружения Брестской крепости
Фортификационные сооружения Брестской крепости
Фортификационные сооружения Брестской крепости
Фортификационные сооружения Брестской крепости
Фортификационные сооружения Брестской крепости
Фортификационные сооружения Брестской крепости
Ближайшие даты:
13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: все сооружения мы осматриваем снаружи.

Что вас ожидает

Рекомендую эту программу всем, кто уже посещал мемориал. Я покажу вам оборонительные сооружения, относящиеся к комплексу Брестской крепости, но не входящие в программу ни одной другой экскурсии. Расскажу о роли фортификационных сооружений в первой и второй мировых войнах, где герои СССР принимали последний бой и другие интересные факты из истории этих мест.

Вы увидите:

  • западный редут 1868 г.
  • капонир во рву 1871 г. (место пленения героя СССР П. М. Гаврилова);
  • брестский пантеон
  • греко-католический храм
  • казарму второй линии обороны
  • пулемётный ДОТ № 555 1941 г.
  • брестский городской зоологический заказник «Барбастелла» с летучими мышами
  • и многое другое.

Кому подойдёт экскурсия

Если вы — истинный любитель военной истории, искушённый путешественник, жаждущий более глубокой информации и впечатлений, выходящих за рамки общих стандартов, шаблонов и представлений о Брестской крепости — эта программа для вас.

Важно: фортификационные сооружения, которые мы будем смотреть, расположены на обширной территории по периметру официального главного мемориала. Местность и равнинная, и холмистая, поэтому я не рекомендовал бы этот маршрут маленьким детям и пожилым — будет сложновато. Он больше подходит для активных и физически уверенных в себе путешественников.

Организационные детали

  • Рекомендую надеть удобную одежду и обувь
  • Можете взять с собой детей от 14 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у центрального входа на гарнизонное кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2 сен 2023
Игорь, огромное Вам спасибо за насыщенную экскурсию!!
Однозначно рекомендую👍🏻
Если хотите увидеть аутентичную Брестскую крепость, то Вам на эту экскурсию!!!

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Индивидуальные
Пешеходные
История и архитектура
Необычные
Летние
Брестская Крепость
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