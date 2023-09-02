Вашему вниманию представляется эксклюзивная экскурсия, которая познакомит вас с русской и советской фортификацией 19-20 веков, с местами боевой славы начала 2-й мировой войны и, кроме того, — уникальным природным заповедником. Вы увидите брестский пантеон, греко-католический храм, зоологический заказник, казармы и редуты, а также узнаете любопытные факты из истории этих мест.

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Описание

Обратите внимание: все сооружения мы осматриваем снаружи.

Что вас ожидает

Рекомендую эту программу всем, кто уже посещал мемориал. Я покажу вам оборонительные сооружения, относящиеся к комплексу Брестской крепости, но не входящие в программу ни одной другой экскурсии. Расскажу о роли фортификационных сооружений в первой и второй мировых войнах, где герои СССР принимали последний бой и другие интересные факты из истории этих мест.

Вы увидите:

западный редут 1868 г.

капонир во рву 1871 г. (место пленения героя СССР П. М. Гаврилова);

брестский пантеон

греко-католический храм

казарму второй линии обороны

пулемётный ДОТ № 555 1941 г.

брестский городской зоологический заказник «Барбастелла» с летучими мышами

и многое другое.

Кому подойдёт экскурсия

Если вы — истинный любитель военной истории, искушённый путешественник, жаждущий более глубокой информации и впечатлений, выходящих за рамки общих стандартов, шаблонов и представлений о Брестской крепости — эта программа для вас.

Важно: фортификационные сооружения, которые мы будем смотреть, расположены на обширной территории по периметру официального главного мемориала. Местность и равнинная, и холмистая, поэтому я не рекомендовал бы этот маршрут маленьким детям и пожилым — будет сложновато. Он больше подходит для активных и физически уверенных в себе путешественников.

Организационные детали