Посетить места боевой славы за пределами официального мемориала
Вы увидите брестский пантеон, греко-католический храм, зоологический заказник, казармы и редуты, а также узнаете любопытные факты из истории этих мест.
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даты
Описание
Обратите внимание: все сооружения мы осматриваем снаружи.
Что вас ожидает
Рекомендую эту программу всем, кто уже посещал мемориал. Я покажу вам оборонительные сооружения, относящиеся к комплексу Брестской крепости, но не входящие в программу ни одной другой экскурсии. Расскажу о роли фортификационных сооружений в первой и второй мировых войнах, где герои СССР принимали последний бой и другие интересные факты из истории этих мест.
Вы увидите:
- западный редут 1868 г.
- капонир во рву 1871 г. (место пленения героя СССР П. М. Гаврилова);
- брестский пантеон
- греко-католический храм
- казарму второй линии обороны
- пулемётный ДОТ № 555 1941 г.
- брестский городской зоологический заказник «Барбастелла» с летучими мышами
- и многое другое.
Кому подойдёт экскурсия
Если вы — истинный любитель военной истории, искушённый путешественник, жаждущий более глубокой информации и впечатлений, выходящих за рамки общих стандартов, шаблонов и представлений о Брестской крепости — эта программа для вас.
Важно: фортификационные сооружения, которые мы будем смотреть, расположены на обширной территории по периметру официального главного мемориала. Местность и равнинная, и холмистая, поэтому я не рекомендовал бы этот маршрут маленьким детям и пожилым — будет сложновато. Он больше подходит для активных и физически уверенных в себе путешественников.
Организационные детали
- Рекомендую надеть удобную одежду и обувь
- Можете взять с собой детей от 14 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у центрального входа на гарнизонное кладбище
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Однозначно рекомендую👍🏻
Если хотите увидеть аутентичную Брестскую крепость, то Вам на эту экскурсию!!!