Территория крепости хранит многовековое прошлое: от событий тысячелетней давности до двух мировых войн. С помощью приложения на смартфоне вы познакомитесь с историей древнего города Берестье. Выясните, почему в 19 веке пришлось снести старый город, чтобы построить цитадель. Познакомитесь с символами крепости и представите картину боевых действий во время её обороны от немецко-фашистских захватчиков.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎗 Вы узнаете, как строилась крепость и как за неё сражались советские воины в годы Великой Отечественной войны.

🎗 Выясните, как устроен знаменитый штык-обелиск высотой более 100 метров и из чего сделан монумент «Мужество», а также увидите Холмские ворота — символ Брестской крепости.

🎗 Затем вы осмотрите руины казармы 333-го стрелкового полка, где до последнего держали оборону защитники Брестской крепости.

🎗 Завершится маршрут у земляного укрепления — Лабораторной батареи, где в 19 веке собирали снаряды для поддержания боеспособности гарнизона.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения

Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

▪ График работы Музея обороны Брестской крепости: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.

▪ Билет оплачивается дополнительно: взрослый — 8 BYN (~200 RUB), учащийся — 4 BYN (100 RUB).