Город-цитадель: аудиоэкскурсия по Брестской крепости

Знаковые памятники и история одного из главных мемориалов Великой Отечественной войны

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Ответы на вопросы
Территория крепости хранит многовековое прошлое: от событий тысячелетней давности до двух мировых войн. С помощью приложения на смартфоне вы познакомитесь с историей древнего города Берестье. Выясните, почему в 19 веке пришлось снести старый город, чтобы построить цитадель.

Познакомитесь с символами крепости и представите картину боевых действий во время её обороны от немецко-фашистских захватчиков.
Город-цитадель: аудиоэкскурсия по Брестской крепости
Город-цитадель: аудиоэкскурсия по Брестской крепости
Город-цитадель: аудиоэкскурсия по Брестской крепости
Город-цитадель: аудиоэкскурсия по Брестской крепости
Город-цитадель: аудиоэкскурсия по Брестской крепости
Город-цитадель: аудиоэкскурсия по Брестской крепости
Город-цитадель: аудиоэкскурсия по Брестской крепости
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🎗 Вы узнаете, как строилась крепость и как за неё сражались советские воины в годы Великой Отечественной войны.
🎗 Выясните, как устроен знаменитый штык-обелиск высотой более 100 метров и из чего сделан монумент «Мужество», а также увидите Холмские ворота — символ Брестской крепости.
🎗 Затем вы осмотрите руины казармы 333-го стрелкового полка, где до последнего держали оборону защитники Брестской крепости.
🎗 Завершится маршрут у земляного укрепления — Лабораторной батареи, где в 19 веке собирали снаряды для поддержания боеспособности гарнизона.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

▪ График работы Музея обороны Брестской крепости: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.
▪ Билет оплачивается дополнительно: взрослый — 8 BYN (~200 RUB), учащийся — 4 BYN (100 RUB).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в комплекс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Брестская Крепость
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