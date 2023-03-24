🎗 Вы узнаете, как строилась крепость и как за неё сражались советские воины в годы Великой Отечественной войны.
🎗 Выясните, как устроен знаменитый штык-обелиск высотой более 100 метров и из чего сделан монумент «Мужество», а также увидите Холмские ворота — символ Брестской крепости.
🎗 Затем вы осмотрите руины казармы 333-го стрелкового полка, где до последнего держали оборону защитники Брестской крепости.
🎗 Завершится маршрут у земляного укрепления — Лабораторной батареи, где в 19 веке собирали снаряды для поддержания боеспособности гарнизона.
▪ График работы Музея обороны Брестской крепости: ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 18:00. Касса работает до 17:30.
▪ Билет оплачивается дополнительно: взрослый — 8 BYN (~200 RUB), учащийся — 4 BYN (100 RUB).