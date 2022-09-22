Брест — это не только легендарная крепость. Приглашаю любознательных путешественников посетить менее известные, но не менее интересные места! Вы побываете в доме шляхетской семьи Немцевичей, пройдете по живописному парку и оцените величественную Свято-Крестовоздвиженскую церковь. А я поделюсь связанными с ними историями.

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Описание

Что вас ожидает

Дом-музей Немцевичей

Усадьба Немцевичей в Скоках — родовое гнездо известной шляхетской семьи. Здесь пройдет основная часть нашей экскурсии. Вы полюбуетесь двухэтажным особняком XVIII века в стиле барокко и осмотрите его изнутри. Оцените старинную деревянную лестницу, парадный зал, музыкальный салон, оружейную комнату, спальню, столовую и кабинет. Раскроете, какие события здесь происходили и какие известные люди бывали.

Старинная церковь и парк усадьбы Ягминов

Мы отправимся в сторону деревни Козловичи, где расположена Свято-Крестовоздвиженская церковь, ранее принадлежавшая монастырю. Вы расшифруете особенности ее архитектуры и узнаете о монашеском ордене цистерцианцев. В завершение мы посетим парк усадьбы Ягминов. Сама усадьба была полностью разрушена в 20-е годы XX века. Я расскажу, при каких обстоятельствах это произошло.

Организационные детали

Транспорт не включен в стоимость. Мы можем поехать на вашем или моем автомобиле. Во втором случае доплата составит 10 евро.