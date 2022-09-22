Удивительные окрестности Бреста

Усадьба Немцевичей, Свято-Крестовоздвиженская церковь и парк Ягминов за 1 день

Брест — это не только легендарная крепость.

Приглашаю любознательных путешественников посетить менее известные, но не менее интересные места! Вы побываете в доме шляхетской семьи Немцевичей, пройдете по живописному парку и оцените величественную Свято-Крестовоздвиженскую церковь. А я поделюсь связанными с ними историями.
Удивительные окрестности Бреста
Удивительные окрестности Бреста
Удивительные окрестности Бреста
Удивительные окрестности Бреста
Удивительные окрестности Бреста
Удивительные окрестности Бреста
Удивительные окрестности Бреста
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Описание

Что вас ожидает

Дом-музей Немцевичей

Усадьба Немцевичей в Скоках — родовое гнездо известной шляхетской семьи. Здесь пройдет основная часть нашей экскурсии. Вы полюбуетесь двухэтажным особняком XVIII века в стиле барокко и осмотрите его изнутри. Оцените старинную деревянную лестницу, парадный зал, музыкальный салон, оружейную комнату, спальню, столовую и кабинет. Раскроете, какие события здесь происходили и какие известные люди бывали.

Старинная церковь и парк усадьбы Ягминов

Мы отправимся в сторону деревни Козловичи, где расположена Свято-Крестовоздвиженская церковь, ранее принадлежавшая монастырю. Вы расшифруете особенности ее архитектуры и узнаете о монашеском ордене цистерцианцев. В завершение мы посетим парк усадьбы Ягминов. Сама усадьба была полностью разрушена в 20-е годы XX века. Я расскажу, при каких обстоятельствах это произошло.

Организационные детали

Транспорт не включен в стоимость. Мы можем поехать на вашем или моем автомобиле. Во втором случае доплата составит 10 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🌃Ночные🏡Выездные🏞Парки🍀Природа и пейзажиДом-музей Немцевичей🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмыУсадьбы и дворцы

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