Об экскурсии

У Бреста очень непростая история: войны, пожары, переходы из одного государства в другое – это лишь часть того, что происходило с ним за тысячу лет. Несколько раз его разрушали практически до основания. И все эти крутые повороты истории вместе с ним переживали его жители, отстраивая Брест вновь и вновь. Одно поколение меняло другое и кто-то уходил, не оставив и следа, а кто-то, уйдя оставил яркий след. Я расскажу Вам о жителях нашего города, судьбы которых никого не оставят равнодушным.