Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей

Увлекательная пешеходная экскурсия, маршрут которой пролегает по тихим улочкам старого города, где...

Увлекательная пешеходная экскурсия, маршрут которой пролегает по тихим улочкам старого города, где можно насладиться уютом и тихой, размеренной жизнью нашего города.
Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей
Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей
Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей
Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей
Старые особняки Бреста и судьбы их обитателей

Что вы увидите 🤩

  • Особняки на ул. Мицкевича
  • Район старой польской застройки
  • Аллея кованных фонарей
  • Аптека Гринберга
Об экскурсии
У Бреста очень непростая история: войны, пожары, переходы из одного государства в другое – это лишь часть того, что происходило с ним за тысячу лет. Несколько раз его разрушали практически до основания. И все эти крутые повороты истории вместе с ним переживали его жители, отстраивая Брест вновь и вновь. Одно поколение меняло другое и кто-то уходил, не оставив и следа, а кто-то, уйдя оставил яркий след. Я расскажу Вам о жителях нашего города, судьбы которых никого не оставят равнодушным.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Общий
$30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Ленина, Брест
Завершение: Проспект Машерова, 56, Брест
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно с 9:00 до 21:00

Татьяна П.
Татьяна П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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