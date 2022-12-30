Впервые в Бресте: большая обзорная аудиоэкскурсия по центру города

Впервые в Бресте

Впервые в Бресте: большая обзорная аудиоэкскурсия по центру города
Впервые в Бресте: большая обзорная аудиоэкскурсия по центру города
Впервые в Бресте: большая обзорная аудиоэкскурсия по центру города
Впервые в Бресте: большая обзорная аудиоэкскурсия по центру города
Впервые в Бресте: большая обзорная аудиоэкскурсия по центру города
Впервые в Бресте: большая обзорная аудиоэкскурсия по центру города

Что вас ожидает 🤩

  • Брестская крепость
  • Холмские ворота
  • Монумент "Мужество"
  • Брестский художественный музей
  • Костел св. Антония Падуанского
  • Церковь Николая Чудотворца
  • Кинотеатр «Беларусь»
  • Брестский железнодорожный вокзал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Брест – один из самых интересных городов Беларуси, где переплетена история культур, народов, где происходили ключевые события XX века.
Маршрут аудиоэкскурсии разделён на две части и составлен таким образом, чтобы вы могли исследовать Брест в комфортном для темпе. Так, первая часть маршрута охватывает мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», главный туристический объект города и самый запоминающийся мемориал Второй Мировой войны на территории бывшего СССР.
Здесь вы также увидите главные памятники, сохранившиеся и руинированные крепостные постройки, такие как Холмские ворота и археологический комплекс «Берестье».
Вторая половина аудиоэкскурсии посвящена центру Бреста. Вы пройдёте по главным местам города и увидите яркие постройки: конструктивистскую польскую кирху, старинную аптеку Гринберга, расположенную в здании эпохи модерна.
Во время прогулки вы узнаете о важных событиях в жизни города, увидите религиозные и культурные памятники. Как связаны современный кинотеатр и дореволюционная синагога? Почему железнодорожный вокзал называют «музеем мрамора»? Как благодаря контрабандистам в городе открыли популярный музей? Ответы вы найдете во время прогулки по Бресту!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Спланированный маршрут по Бресту офлайн-картой для удобной навигации
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Машерова, 5
Завершение: 5-й форт, Брест
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые🔭Обзорные🎧Аудиогиды

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