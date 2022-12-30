Брест – один из самых интересных городов Беларуси, где переплетена история культур, народов, где происходили ключевые события XX века.

Маршрут аудиоэкскурсии разделён на две части и составлен таким образом, чтобы вы могли исследовать Брест в комфортном для темпе. Так, первая часть маршрута охватывает мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», главный туристический объект города и самый запоминающийся мемориал Второй Мировой войны на территории бывшего СССР.

Здесь вы также увидите главные памятники, сохранившиеся и руинированные крепостные постройки, такие как Холмские ворота и археологический комплекс «Берестье».

Вторая половина аудиоэкскурсии посвящена центру Бреста. Вы пройдёте по главным местам города и увидите яркие постройки: конструктивистскую польскую кирху, старинную аптеку Гринберга, расположенную в здании эпохи модерна.

Во время прогулки вы узнаете о важных событиях в жизни города, увидите религиозные и культурные памятники. Как связаны современный кинотеатр и дореволюционная синагога? Почему железнодорожный вокзал называют «музеем мрамора»? Как благодаря контрабандистам в городе открыли популярный музей? Ответы вы найдете во время прогулки по Бресту!

Как проходит аудиоэкскурсия: