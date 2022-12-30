Брест – один из самых интересных городов Беларуси, где переплетена история культур, народов, где происходили ключевые события XX века.
Маршрут аудиоэкскурсии разделён на две части и составлен таким образом, чтобы вы могли исследовать Брест в комфортном для темпе. Так, первая часть маршрута охватывает мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», главный туристический объект города и самый запоминающийся мемориал Второй Мировой войны на территории бывшего СССР.
Здесь вы также увидите главные памятники, сохранившиеся и руинированные крепостные постройки, такие как Холмские ворота и археологический комплекс «Берестье».
Вторая половина аудиоэкскурсии посвящена центру Бреста. Вы пройдёте по главным местам города и увидите яркие постройки: конструктивистскую польскую кирху, старинную аптеку Гринберга, расположенную в здании эпохи модерна.
Во время прогулки вы узнаете о важных событиях в жизни города, увидите религиозные и культурные памятники. Как связаны современный кинотеатр и дореволюционная синагога? Почему железнодорожный вокзал называют «музеем мрамора»? Как благодаря контрабандистам в городе открыли популярный музей? Ответы вы найдете во время прогулки по Бресту!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).