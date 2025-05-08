В Беларусь - на комфортабельном поезде: увлекательные экскурсии и погружение в историю
Устроить белорусский вояж с посещением Беловежской пущи в Бресте, замка Мир и Минска
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11 июн в 18:17
48 900 ₽ за человека
Тур по Беларуси на поезде из Москвы: 2 города и достопримечательности
Отправиться в Белорусский вояж с посещением Бреста, завода «БелАЗ» и Минска
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
11 июн в 18:17
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На поезде в Беларусь с посещением Брестской крепости, Коссово и Минска
Насладиться белорусским вояжем «Замки»: исследовать дворец Пусловских и Мирский замок Радзивиллов
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
11 июн в 18:18
11 июл в 18:18
48 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Брест»
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