Все – туры в Бресте

Найдено 3 тура в категории «Все» в Бресте, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
На машине
1 отзыв
2 дня
Западные ворота Беларуси: уникальное путешествие по Бресту и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Бреста и Брестчины: от замков до Беловежской пущи, наслаждаясь культурой и природой
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, вход под шпилем в 08.00
26 авг в 10:30
22 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
На машине
2 отзыва
3 дня
Путешествие по Бресту и окрестностям: история, природа и уникальные места
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бресту и его окрестностям. Откройте для себя исторические сокровища и живописные пейзажи Беларуси
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, утро
21 авг в 10:30
30 000 за всё до 4 чел.
Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
На машине
1 отзыв
2 дня
Выходные в Беловежской пуще: индивидуальное путешествие
Проведите незабываемые выходные в Беловежской пуще, погрузитесь в историю и природу Бреста и его окрестностей
Начало: Брест, ж. - д. вокзал, утро
21 авг в 10:30
26 авг в 10:30
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Выходные в Беловежской пуще. Индивидуальный тур
    Провели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии с интересами участников (в первый
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    день расширили программу на территории Бреста - посетили Брестскую крепость и прогулялись по его центральным улицам). Игорь - потрясающий рассказчик, влюбленный в свой родной край, и знающий о нем очень многое. Формат индивидуального тура позволил узнать намного больше про Брест, его окрестности, Беловежскую пушу, ее историю и обитателях, чем это возможно при заказе отдельных экскурсий или самостоятельном посещении. Отдельно хочется отметить комфорт предложенного тура, за счет перемещения на автомобиле, индивидуального экскурсионного сопровождения, размещения и питания. Гостеприимство хозяев и удобство размещения в агроусадьбе превзошли все наши ожидания. Очень хочется вернуться в будущем и посетить те места где еще не побывали именно с Игорем.

    Провели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии сПровели незабываемые выходные в Бресте и окрестностях. Очень понравилась возможность скорректировать маршрут путешествия в соответствии с
  • Н
    Наталья
    15 июля 2024
    Западные ворота Беларуси: индивидуальное путешествие по Брестчине
    Нам очень понравилась работа Игоря. Знающий, интеллигентный, приятный в общении человек. Очень любит свой край, интересно рассказывает и показывает. А ещё, как выяснилось, он прекрасно готовит и замечательно принимает гостей в своей,,усадьбе,,! Самые позитивные впечатления. Однозначно рекомендуем
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
    26-27 апреля 2024г. побывали в Бресте и его окрестностях. Давно мечтали: муж хотел в Брестскую крепость, а я в Беловежскую
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    пущу. Спасибо организатору и гиду Игорю! Интересный рассказчик, отзывчивый, тактичный, вежливый, очень интеллигентный человек. Всё продумано до мелочей: встреча-проводы, программа, обеды-ужины-завтраки, ночевка и даже морковка для кормления животных в Беловежской пуще. Программа по вашему желанию, всё, что захотите! Игорь с такой любовью рассказывает о своей стране, о месте, где живёт и эта любовь передаётся и вам. Игорь, ещё раз спасибо! Рекомендуем всем, познакомьтесь с настоящей Белоруссией и настоящими бедарусами! Как говорит молодёжь - круто!

  • А
    Анастасия
    24 марта 2024
    Индивидуальный тур по Бресту и окрестностям
    Игорь потрясающий экскурсовод! Человек который очень любит пущу и Брест и поможет вам взглянуть на эти прекрасные места влюбленными глазами!
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    Замечательный рассказчик и очень чуткий компаньон для путешествий. Подстроится под ваше настроение, нужды и всегда постарается найти способ что бы всем на экскурсии было комфортно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Все»

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Сколько стоит тур в Бресте в августе 2024
Сейчас в Бресте в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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