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день расширили программу на территории Бреста - посетили Брестскую крепость и прогулялись по его центральным улицам). Игорь - потрясающий рассказчик, влюбленный в свой родной край, и знающий о нем очень многое. Формат индивидуального тура позволил узнать намного больше про Брест, его окрестности, Беловежскую пушу, ее историю и обитателях, чем это возможно при заказе отдельных экскурсий или самостоятельном посещении. Отдельно хочется отметить комфорт предложенного тура, за счет перемещения на автомобиле, индивидуального экскурсионного сопровождения, размещения и питания. Гостеприимство хозяев и удобство размещения в агроусадьбе превзошли все наши ожидания. Очень хочется вернуться в будущем и посетить те места где еще не побывали именно с Игорем.