Как добраться до Гомеля на самолёте

В Гомеле 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Gomel Airport» вам не избежать

Список аэропортов Гомеля

Гомель GME Gomel Airport

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце