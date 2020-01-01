Мы проедем по трём центральным улицам (проспекты Ленина и Победы, ул. Советская) и изучим три площади, между которых и находятся улицы. С помощью старых фотографий узнаем, как Гомель выглядел раньше, и как он был разрушен в период Великой Отечественной войны.
Также посетим место, где случилось самое громкое преступление, связанное с гибелью сотрудников милиции в 1993 г., и место, где немецкие оккупанты уничтожили больше 100 тыс. человек с 1941 по 1943 гг.
Ну а на десерт 🍪 — посещение дворцово-паркового комплекса Румянцевых–Паскевичей — единственного подобного парка в Беларуси.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Трансфер на маршрут и с маршрута в пределах города
Услуги гида.
Что не входит
В музеи мы заходить не будем
поэтому и билеты оплачивать не нужно. Никаких дополнительных доплат тоже нет. Разве что
если захотите сходить в общественный туалет.
Начало
🚩 Нулевой километр, площадь Ленина
Место завершения
🏁 Парковка возле парка, площадь Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.