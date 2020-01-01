Владислав К. – Гид из Гомеля

Во время этой экскурсии 🧭 по Гомелю, гид покажет и расскажет Вам как Румянцевы и Паскевичи — два знатных рода Российской империи, перестраивали город 🏙️ заново на свой лад.



Где находился концентрационный лагерь в период немецкой оккупации, в котором погибло больше 100 тыс.



человек за полтора года.



Почему в начале века Гомель называли «белорусской Одессой».



Как Гомель надевал на себя «сталинский ампир» в послевоенные годы.



Однако этого описания не хватит, чтобы рассказать Вам обо всех интересных местах и фактах, связанных с Гомелем!