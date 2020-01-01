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Гомель от становления до наших дней

Владислав К.
Владислав К. – Гид из Гомеля
Во время этой экскурсии 🧭 по Гомелю, гид покажет и расскажет Вам как Румянцевы и Паскевичи — два знатных рода Российской империи, перестраивали город 🏙️ заново на свой лад.

Где находился концентрационный лагерь в период немецкой оккупации, в котором погибло больше 100 тыс.

человек за полтора года.

Почему в начале века Гомель называли «белорусской Одессой».

Как Гомель надевал на себя «сталинский ампир» в послевоенные годы.

Однако этого описания не хватит, чтобы рассказать Вам обо всех интересных местах и фактах, связанных с Гомелем!
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Гомель от становления до наших дней
Гомель от становления до наших дней

Что вы увидите

  • проспект Ленина
  • проспект Победы
  • ул. Советская
  • 3 площади
  • Место, где случилось самое громкое преступление
  • Дворцово–парковый комплекс Румянцевых–Паскевичей

Что вас ожидает:

  • Мы проедем по трём центральным улицам (проспекты Ленина и Победы, ул. Советская) и изучим три площади, между которых и находятся улицы. С помощью старых фотографий узнаем, как Гомель выглядел раньше, и как он был разрушен в период Великой Отечественной войны.
  • Также посетим место, где случилось самое громкое преступление, связанное с гибелью сотрудников милиции в 1993 г., и место, где немецкие оккупанты уничтожили больше 100 тыс. человек с 1941 по 1943 гг.
  • Ну а на десерт 🍪 — посещение дворцово-паркового комплекса Румянцевых–Паскевичей — единственного подобного парка в Беларуси.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Трансфер на маршрут и с маршрута в пределах города
  • Услуги гида.
Что не входит
  • В музеи мы заходить не будем
  • поэтому и билеты оплачивать не нужно. Никаких дополнительных доплат тоже нет. Разве что
  • если захотите сходить в общественный туалет.
Начало
🚩 Нулевой километр, площадь Ленина
Место завершения
🏁 Парковка возле парка, площадь Ленина
Гомель от становления до наших дней
Гомель от становления до наших дней
Гомель от становления до наших дней
Гомель от становления до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владислав К.
Владислав К.
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