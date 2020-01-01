самое старое здание города, и, вместе с тем, место, где 2 раза молился Емельян Пугачёв
самый дорогой общественный туалет в Беларуси (да, туалет!)
прекрасная набережная и гомельский «Маяк»
гомельские Альпы (эпичные фотографии с этой локации гарантируем).
Что вас ожидает:
Мы отправимся к начальному пункту экскурсии 🧭 — к нулевому километру. На автомобиле 🚘 мы обследуем 3 главных улицы Гомеля: проспекты Ленина и Победы и улицу Советскую. Вместе с этим немного погуляем по 3 площадям: Привокзальная, Ленина, Восстания.
Далее нас ожидает основной пешеходный участок маршрута: прогулка 👣 по дворцо-парковому комплексу Румянцевых-Паскевичей и по набережной реки Сож.
А затем мы отправимся к местному «Химзаводу» исследовать гомельские альпы — фосфогипсовые терриконы!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Трансфер на маршрут и с маршрута в пределах города
Услуги гида.
Что не входит
В музеи мы заходить не будем
поэтому и билеты оплачивать не нужно. Никаких дополнительных доплат тоже нет. Разве что
если захотите сходить в общественный туалет.
Начало
🚩 Нулевой километр, площадь Ленина
Место завершения
🏁 Парковка возле входа в парк, площадь Ленина
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.