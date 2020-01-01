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Всё значимое в Гомеле за 5 часов

Владислав К.
Владислав К. – Гид из Гомеля
Мы приглашаем всех жителей и гостей города отправиться на экскурсию ⛳ по самым узнаваемым местам Гомеля, в качестве бонуса, мы обязательно заглянем и на необычные локации.
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Всё значимое в Гомеле за 5 часов
Всё значимое в Гомеле за 5 часов

Что вы увидите

  • центральные улицы и площади Гомеля
  • дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей
  • интересные граффити на зданиях
  • самое старое здание города, и, вместе с тем, место, где 2 раза молился Емельян Пугачёв
  • самый дорогой общественный туалет в Беларуси (да, туалет!)
  • прекрасная набережная и гомельский «Маяк»
  • гомельские Альпы (эпичные фотографии с этой локации гарантируем).

Что вас ожидает:

  • Мы отправимся к начальному пункту экскурсии 🧭 — к нулевому километру. На автомобиле 🚘 мы обследуем 3 главных улицы Гомеля: проспекты Ленина и Победы и улицу Советскую. Вместе с этим немного погуляем по 3 площадям: Привокзальная, Ленина, Восстания.
  • Далее нас ожидает основной пешеходный участок маршрута: прогулка 👣 по дворцо-парковому комплексу Румянцевых-Паскевичей и по набережной реки Сож.
А затем мы отправимся к местному «Химзаводу» исследовать гомельские альпы — фосфогипсовые терриконы!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Трансфер на маршрут и с маршрута в пределах города
  • Услуги гида.
Что не входит
  • В музеи мы заходить не будем
  • поэтому и билеты оплачивать не нужно. Никаких дополнительных доплат тоже нет. Разве что
  • если захотите сходить в общественный туалет.
Начало
🚩 Нулевой километр, площадь Ленина
Место завершения
🏁 Парковка возле входа в парк, площадь Ленина
Всё значимое в Гомеле за 5 часов
Всё значимое в Гомеле за 5 часов
Всё значимое в Гомеле за 5 часов
Всё значимое в Гомеле за 5 часов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владислав К.
Владислав К.
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Владислав К. проводит ещё 1 экскурсию

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