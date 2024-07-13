2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 5 750₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
13 авг в 23:30
14 авг в 23:30
1 865₽ за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
30 авг в 15:00
31 авг в 15:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККрестина13 июля 2024Наталья прекрасный экскурсовод, с ней время пролетело незаметно, очень интересно рассказывает! Прокачали свои знания на 10 из 10! Рекомендуем
- EEkaterina21 июня 2024Наталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можно увидеть город с разных
- ЕЕлена14 мая 2024Великолепная экскурсия от профессионала своего дела! Внимание к деталям, любовь к родному городу и его истории, увлекательный рассказ, факты и их развернутые трактовки - Наталья уникальный экскурсовод!
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