Что ещё посмотреть – экскурсии в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Гродно, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Предания старого Гродно
Пешая
19 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
от 5 750 за всё до 3 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Пешая
48 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
Театрализованный вечерний сити-тур «Тайны города» в Гродно с элементами анимации и магии. Погружение в атмосферу тайн и загадок с наушниками и мантиями
Начало: В районе замков
13 авг в 23:30
14 авг в 23:30
1 865 за человека
Загадочный район Городница + органный концерт
Пешая
10 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
30 авг в 15:00
31 авг в 15:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Крестина
    13 июля 2024
    Предания старого Гродно
    Наталья прекрасный экскурсовод, с ней время пролетело незаметно, очень интересно рассказывает! Прокачали свои знания на 10 из 10! Рекомендуем
  • E
    Ekaterina
    21 июня 2024
    Предания старого Гродно
    Наталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можно увидеть город с разных
    читать дальше

    сторон, а не только классические достопримечательности, которые многие и сами осматривают) Экскурсия с Натальей проходит увлекательно и на одном дыхании, что называется! Очень рекомендуем 💯 Огромное спасибо Наталье, за чудесно проведённые время❤ И отдельное спасибо за рекомендации по рестикам 😉 Всё очень вкусно, спасибо 👍

    Наталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можноНаталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можноНаталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можноНаталья очень интересный рассказчик. 2.5 часа пролетели совсем незаметно) Очень рекомендуем эту экскурсию, так как можно
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Предания старого Гродно
    Великолепная экскурсия от профессионала своего дела! Внимание к деталям, любовь к родному городу и его истории, увлекательный рассказ, факты и их развернутые трактовки - Наталья уникальный экскурсовод!
    Великолепная экскурсия от профессионала своего дела!Великолепная экскурсия от профессионала своего дела!Великолепная экскурсия от профессионала своего дела!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Предания старого Гродно
  2. «Тайны города»: театрализованный вечерний сити-тур
  3. Загадочный район Городница + органный концерт
Какие места ещё посмотреть в Гродно
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Гродно в августе 2024
Сейчас в Гродно в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 1 500 до 5 750. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Гродно на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 77 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам