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сторон, а не только классические достопримечательности, которые многие и сами осматривают) Экскурсия с Натальей проходит увлекательно и на одном дыхании, что называется! Очень рекомендуем 💯 Огромное спасибо Наталье, за чудесно проведённые время❤ И отдельное спасибо за рекомендации по рестикам 😉 Всё очень вкусно, спасибо 👍