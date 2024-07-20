2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно - исторические достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу древнего Гродно, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь архитектурными шедеврами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 17:00
162Br за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
от 200Br за всё до 4 чел.
1 час 45 минут
Индивидуальная
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гродно
Прогуляйтесь по улочкам Гродно и узнайте его историю за 2 часа. Посетите Старый замок, Большую хоральную синагогу и Кафедральный католический храм
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
100Br за всё до 45 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Прогулка по историческому центру Гродно откроет вам барочные храмы, замки Речи Посполитой и тенистые скверы. Узнайте уникальные факты о городе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: По договоренности
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
от 130Br за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Гродно с посещением АТК «Коробчицы»
Погуляйте по историческому Гродно и насладитесь природой в АТК «Коробчицы». Узнайте о прошлом города и отдохните в живописном комплексе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
200Br за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
Лабиринты дорог старого Гродно: индивидуальная экскурсия
Любите активный отдых и пешие прогулки? Эта экскурсия для вас! Исследуйте знаковые и скрытые достопримечательности Гродно с профессиональным гидом
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
150Br за всё до 40 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Индивидуальная экскурсия по храмам Гродно: от еврейского квартала до протестантской церкви. Узнайте историю города через его святыни
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
150Br за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 июля 2024Нам очень понравился рассказ экскурсовода Татьяны. За короткое время ей удалось познакомить нас с историей и основными достопримечательностями замечательного города
- ООльга13 июля 2024Большая благодарность за профессионализм, интересное путешествие и учёт личных пожеланий. Мои наилучшие рекомендации!!
- ИИрина11 июля 2024Рассказ о городе в интерпретации Сергея Рыбака заставил нас полюбить Гродно. Почти 4 часа, не замечая дождя, восторженно гуляли по
- ВВасилий25 июня 2024Очень увлекательная, информативная, легкоусвояемая,с юмором обзорная экскурсия. Большое спасибо.
- ММария17 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Мария подробно и интересно рассказывала об истории Гродно, с любовью к своему городу. Самые хорошие впечатления! Советуем.
- ВВероника16 июня 2024Отличная экскурсия, доброжелательный и информированный гид. Посмотрели оборонительные сооружения Первой и Второй мировой, заехали по дороге на карьер - Белорусские Мальдивы. Отлично подойдёт для небольшой компании, с детьми. На Августовском канале есть свободное время погулять, перекусить.
- ММарина15 июня 2024Отличная экскурсия, Мария - высококвалифицированный специалист, очень интересный рассказ, вся наша семья была в восторге.
- ББыкова3 июня 2024Спасибо Марии за экскурсию, было интересно, узнали много нового, увидели очень красивые храмы и достопримечательности. Было много юмора и отличное настроение. Все понравилось.
- TTatyana3 июня 2024Очень понравилась экскурсия, увидели много нового. Гид Марина -супер! Нам очень повезло,Марина показала красивейшие места Гродно,получили интересную для себя информацию. И даже сын-подросток не скучал! Рекомендуем!
- РРимма1 марта 2024Прекрасная экскурсия: прошла в хорошем темпе, на позитиве, впечатление- просто влюбились в город!!! Мария - супер гид!!!
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