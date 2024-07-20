Популярные экскурсии

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Гродно, цены от 100 Br. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
29 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно - исторические достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу древнего Гродно, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь архитектурными шедеврами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 17:00
162Br за всё до 10 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
10 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
Начало: По договоренности, трансфер из точки в Гродно
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
от 200Br за всё до 4 чел.
Экспресс-экскурсия по Гродно
18 отзывов
1 час 45 минут
Индивидуальная
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Гродно
Прогуляйтесь по улочкам Гродно и узнайте его историю за 2 часа. Посетите Старый замок, Большую хоральную синагогу и Кафедральный католический храм
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
100Br за всё до 45 чел.
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
14 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Прогулка по историческому центру Гродно откроет вам барочные храмы, замки Речи Посполитой и тенистые скверы. Узнайте уникальные факты о городе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: По договоренности
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
от 130Br за всё до 4 чел.
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК «Коробчицы»
1 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Гродно с посещением АТК «Коробчицы»
Погуляйте по историческому Гродно и насладитесь природой в АТК «Коробчицы». Узнайте о прошлом города и отдохните в живописном комплексе
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
200Br за всё до 6 чел.
Лабиринты дорог старого Гродно
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Лабиринты дорог старого Гродно: индивидуальная экскурсия
Любите активный отдых и пешие прогулки? Эта экскурсия для вас! Исследуйте знаковые и скрытые достопримечательности Гродно с профессиональным гидом
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
150Br за всё до 40 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Индивидуальная экскурсия по храмам Гродно: от еврейского квартала до протестантской церкви. Узнайте историю города через его святыни
Начало: Ул. Большая Троицкая, д. 59А
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 21:00
6 сен в 09:00
7 сен в 09:00
150Br за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 июля 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
    Нам очень понравился рассказ экскурсовода Татьяны. За короткое время ей удалось познакомить нас с историей и основными достопримечательностями замечательного города
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    Гродно! Имея в запасе очень малое количество времени на изучение города, идея взять индивидуальную пешеходную экскурсию оказалась очень удачной, сами мы бы не смогли все так хорошо организовать.

  • О
    Ольга
    13 июля 2024
    Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
    Большая благодарность за профессионализм, интересное путешествие и учёт личных пожеланий. Мои наилучшие рекомендации!!
  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
    Рассказ о городе в интерпретации Сергея Рыбака заставил нас полюбить Гродно. Почти 4 часа, не замечая дождя, восторженно гуляли по
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    его улочкам, паркам, дворикам и замкам. Счастливый случай в нашей поездке - прогуляться с реставратором и художником и взглянуть на город его глазами. Большое спасибо за экскурсию! 5 баллов из 5. Путешественники из Самары рекомендуют.

  • В
    Василий
    25 июня 2024
    Экспресс-экскурсия по Гродно
    Очень увлекательная, информативная, легкоусвояемая,с юмором обзорная экскурсия. Большое спасибо.
  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Мария подробно и интересно рассказывала об истории Гродно, с любовью к своему городу. Самые хорошие впечатления! Советуем.
  • В
    Вероника
    16 июня 2024
    Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
    Отличная экскурсия, доброжелательный и информированный гид. Посмотрели оборонительные сооружения Первой и Второй мировой, заехали по дороге на карьер - Белорусские Мальдивы. Отлично подойдёт для небольшой компании, с детьми. На Августовском канале есть свободное время погулять, перекусить.
  • М
    Марина
    15 июня 2024
    Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, ДОТы и форты
    Отличная экскурсия, Мария - высококвалифицированный специалист, очень интересный рассказ, вся наша семья была в восторге.
  • Б
    Быкова
    3 июня 2024
    Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
    Спасибо Марии за экскурсию, было интересно, узнали много нового, увидели очень красивые храмы и достопримечательности. Было много юмора и отличное настроение. Все понравилось.
  • T
    Tatyana
    3 июня 2024
    Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
    Очень понравилась экскурсия, увидели много нового. Гид Марина -супер! Нам очень повезло,Марина показала красивейшие места Гродно,получили интересную для себя информацию. И даже сын-подросток не скучал! Рекомендуем!
  • Р
    Римма
    1 марта 2024
    Экспресс-экскурсия по Гродно
    Прекрасная экскурсия: прошла в хорошем темпе, на позитиве, впечатление- просто влюбились в город!!! Мария - супер гид!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Индивидуальная пешеходная экскурсия по Гродно
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  3. Экспресс-экскурсия по Гродно
  4. Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
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  1. Самое главное
  2. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Гродно в августе 2024
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