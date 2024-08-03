С Светлана Обаяние Гродно Замечательная, очень интересная экскурсия. Великолепный экскурсовод. Самые позитивные впечатления. Однозначно рекомендую, минусов просто нет, сплошные плюсы!

Г ГУЛЬНАРА Обаяние Гродно Экскурсию нам провела Ангелина. Мы остались очень довольны! Ангелина очень любит свой город, знает его отлично, рассказала много легенд, много исторических фактов, задавала нам вопросы и вовлекала нас в путешествие во времени. Рекомендуем!

Н Наталья Королевский город Гродно Светлана Николаевна потрясающий гид, все очень подробно и интересно рассказала. Нам как всегда попался самый лучший гид, все очень интересно, понятно и позитивно

А Анастасия Королевский город Гродно читать дальше свой город человеком. Светлана Николаевна провела нас по всем ключевым историческим местам города, ответила на все наши вопросы, порекомендовала "вкусные" места, рассказала о культурной жизни города и … влюбила нас в Гродно! Спасибо большое Светлане Николаевне! Будем вспоминать с благодарностью и рекомендовать друзьям! Экскурсию по городу Гродно для нас провела гид Светлана Николаевна. Нам было приятно общаться с очень знающим, неравнодушным, влюбленным в

Н Наталья Обаяние Гродно Прекрасный гид Андрей, с чувством и без спешки провел экскурсию. Мы первый раз в Гродно, и после знакомства с ним уже хочется вернуться.