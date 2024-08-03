скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обаяние Гродно: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Гродно, прогуливаясь по его историческим улочкам. Узнайте о ключевых местах города, его богатой истории и уникальной архитектуре
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
6 авг в 18:00
51284 616₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеИсторические и архитектурные достопримечательности Гродно
Погрузитесь в историю Гродно, посетив его древние замки, храмы и кофейни. Узнайте легенды и факты о городе, который полюбите за один день
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Завтра в 08:00
6 авг в 08:30
5 720₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Начало: улица Колючинская 23
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
от 5 750₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 августа 2024Замечательная, очень интересная экскурсия. Великолепный экскурсовод. Самые позитивные впечатления. Однозначно рекомендую, минусов просто нет, сплошные плюсы!
- ГГУЛЬНАРА3 августа 2024Экскурсию нам провела Ангелина. Мы остались очень довольны! Ангелина очень любит свой город, знает его отлично, рассказала много легенд, много исторических фактов, задавала нам вопросы и вовлекала нас в путешествие во времени. Рекомендуем!
- ННаталья2 августа 2024Светлана Николаевна потрясающий гид, все очень подробно и интересно рассказала. Нам как всегда попался самый лучший гид, все очень интересно, понятно и позитивно
- ААнастасия1 августа 2024Экскурсию по городу Гродно для нас провела гид Светлана Николаевна. Нам было приятно общаться с очень знающим, неравнодушным, влюбленным в
- ННаталья1 августа 2024Прекрасный гид Андрей, с чувством и без спешки провел экскурсию. Мы первый раз в Гродно, и после знакомства с ним уже хочется вернуться.
- РРегина1 августа 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию! Несмотря на не очень хорошую погоду, мы провели замечательные 3 часа и узнали много нового! Однозначно рекомендуем!
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