Влюбиться в Гродно за три часа

Гродно - город-музей

5
1 отзыв
Индивидуально
для 6 чел.
Гродно — город-музей.

В центре города на 300 гектарах находятся сотни интереснейших объектов разных эпох и стилей.

Исторический центр города внесен в список историко-культурного наследия как уникальный объект, представляющий международный интерес, а по количеству памятников культуры и архитектуры мы лидируем в стране!
Влюбиться в Гродно за три часа
Влюбиться в Гродно за три часа
Влюбиться в Гродно за три часа
Влюбиться в Гродно за три часа
Влюбиться в Гродно за три часа
Влюбиться в Гродно за три часа

Что вы можете увидеть 🤩

  • Площадь Советская
  • Фарный костел
  • Улица Замковая
  • Пожарная каланча
  • Большая хоральная синагога
  • Старый и Новый замки
  • Каложская церковь
  • Улица Советская
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О городе и достопримечательностях

Гродно — город-музей

В центре города на 300 гектарах находятся сотни интереснейших объектов разных эпох и стилей. Исторический центр города внесен в список историко-культурного наследия как уникальный объект, представляющий международный интерес, а по количеству памятников культуры и архитектуры мы лидируем в стране!

Гродно — королевский город

Многие правители выбирали его для своих резиденций, это единственный город в Беларуси, где сохранились три монаршие резиденции. Вот только несколько имен, оставивших значимый след в истории Гродно. Великий князь Витовт возвел здесь мощный готический замок и именно отсюда повел свои войска на Грюнвальдскую битву. Стефан Баторий — король польский и великий князь литовский, князь Семиградья — построил здесь великолепный ренессансный дворец, который восстанавливают сейчас на Замковой горе. А стены Нового Замка помнят представителей саксонской династии Августа II Сильного и его сына Августа III и, конечно же, последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского.

Гродно — город храмов

У нас множество православных и католических храмов, синагога, кирха, униатская церковь — все они действуют и сегодня, каждый из них можно посетить. На высоком берегу Немана стоит древняя Каложская (Борисоглебская) церковь XII века, которая включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая хоральная синагога — одна из самых старейших, больших и красивых в Восточной Европе. Монашеские ордены: иезуиты, бернардинцы, бригитки, францисканцы, — оставили городу свои храмы, и каждый из них особенный — это настоящие жемчужины, упавшие с неба.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение Фарного костела и Каложской церкви.
Что не входит
  • Посещение Большой хоральной синагоги (2 бел. руб./чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи оговаривается индивидуально
Завершение: Улица Советская
Когда и сколько длится
Когда: Понедельник-среда с 15:00, пятница-воскресенье с 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник-среда с 15:00, пятница-воскресенье с 10:00

Отзывы от туристов

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