Что вы можете увидеть 🤩

О городе и достопримечательностях

Гродно — город-музей

В центре города на 300 гектарах находятся сотни интереснейших объектов разных эпох и стилей. Исторический центр города внесен в список историко-культурного наследия как уникальный объект, представляющий международный интерес, а по количеству памятников культуры и архитектуры мы лидируем в стране!

Гродно — королевский город

Многие правители выбирали его для своих резиденций, это единственный город в Беларуси, где сохранились три монаршие резиденции. Вот только несколько имен, оставивших значимый след в истории Гродно. Великий князь Витовт возвел здесь мощный готический замок и именно отсюда повел свои войска на Грюнвальдскую битву. Стефан Баторий — король польский и великий князь литовский, князь Семиградья — построил здесь великолепный ренессансный дворец, который восстанавливают сейчас на Замковой горе. А стены Нового Замка помнят представителей саксонской династии Августа II Сильного и его сына Августа III и, конечно же, последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского.

Гродно — город храмов

У нас множество православных и католических храмов, синагога, кирха, униатская церковь — все они действуют и сегодня, каждый из них можно посетить. На высоком берегу Немана стоит древняя Каложская (Борисоглебская) церковь XII века, которая включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая хоральная синагога — одна из самых старейших, больших и красивых в Восточной Европе. Монашеские ордены: иезуиты, бернардинцы, бригитки, францисканцы, — оставили городу свои храмы, и каждый из них особенный — это настоящие жемчужины, упавшие с неба.