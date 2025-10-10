Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Лиде, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Знакомьтесь, Лида
Пешая
2 часа
108 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Открыть удивительные факты, легенды и историю старинного белорусского города
Начало: От Лидского замка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4200 ₽ за всё до 10 чел.
Пенная история Лиды
Пешая
1.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Барно-пешеходная экскурсия по пивной столице Беларуси
Начало: На улице Советская
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Город в тени замка Гедимина
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Индивидуальная
Прикоснуться к истории древней Лиды (от князя Ягайло до скульптора Жбанова)
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 100 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиде в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Лида
  2. Пенная история Лиды
  3. Город в тени замка Гедимина
Сколько стоит экскурсия по Лиде в октябре 2025
Сейчас в Лиде в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 4200. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Лиде на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 145 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь