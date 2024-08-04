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доехали достаточно быстро. На заводе нас встретил местный гид. Мы посетили музей, цех, посмотрели как выезжает из цеха только что собранный Белаз, посмотрели на сборочную линию. В музее достаточно интересная экспозиция уменьшенных копий всех моделей машин. Каждому выдали сигнальный жилет, одноразовую шапочку и каску. В цехе снимать запрещено. В остальных местах можно. На территории есть небольшой сувенирный магазин, столовая (в ней почти не было еды т. к. время не обеденное). Рассказ гида мне очень понравился. Интересно и содержательно, в комфортном темпе. Видно, что человек разбирается в теме и любит свою работу. Еще нас разрешили подняться на самую большую машину. В конце всем взрослым подарили по маленькому Белазику, а детям еще раздали раскраски. Катания в тот день (2 августа) не было из-за праздника. Было достаточно интересно. Рекомендую завод к посещению