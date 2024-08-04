Что ещё посмотреть – экскурсии в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Минске, цены от 3 099 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
На автобусе
На микроавтобусе
242 отзыва
5 часов
Групповая
Лучший выбор
Экскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 13:30
6 авг в 13:30
3 099 за человека
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
82 отзыва
13 часов
Групповая
Лучший выбор
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
4 360 за человека
Мистический Менск
Пешая
33 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 990 за всё до 8 чел.
Другой Минск
Пешая
91 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
7 000 за всё до 10 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
Путевая экскурсия, насыщенная историями о полководцах, писателях, декабристах, шпионах и фабрикантах
Начало: У станции метро «Каменная горка»
Завтра в 16:00
6 авг в 20:00
21 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 августа 2024
    Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
    Отличная экскурсия. Был большой комфортный автобус, отличный гид. Пока мы ехали на завод, он рассказал очень много интересного. Назад мы
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    доехали достаточно быстро. На заводе нас встретил местный гид. Мы посетили музей, цех, посмотрели как выезжает из цеха только что собранный Белаз, посмотрели на сборочную линию. В музее достаточно интересная экспозиция уменьшенных копий всех моделей машин. Каждому выдали сигнальный жилет, одноразовую шапочку и каску. В цехе снимать запрещено. В остальных местах можно. На территории есть небольшой сувенирный магазин, столовая (в ней почти не было еды т. к. время не обеденное). Рассказ гида мне очень понравился. Интересно и содержательно, в комфортном темпе. Видно, что человек разбирается в теме и любит свою работу. Еще нас разрешили подняться на самую большую машину. В конце всем взрослым подарили по маленькому Белазику, а детям еще раздали раскраски. Катания в тот день (2 августа) не было из-за праздника. Было достаточно интересно. Рекомендую завод к посещению

  • Е
    Екатерина
    3 августа 2024
    Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
    Очень классное место для любителей индустриального туризма и тех, чей интерес шире стандартных маршрутов! Спасибо за организацию, за интересную сопровождающую экскурсию, за возможность посетить мечту:)

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
  2. Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
  3. Мистический Менск
  4. Другой Минск
  5. Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 099 до 21 000. Туристы уже оставили гидам 448 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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