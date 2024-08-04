5 часов
Групповая
Лучший выборЭкскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 13:30
6 авг в 13:30
3 099₽ за человека
13 часов
Групповая
Лучший выборАрхитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
4 360₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 990₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЭкскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
Путевая экскурсия, насыщенная историями о полководцах, писателях, декабристах, шпионах и фабрикантах
Начало: У станции метро «Каменная горка»
Завтра в 16:00
6 авг в 20:00
21 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 августа 2024Отличная экскурсия. Был большой комфортный автобус, отличный гид. Пока мы ехали на завод, он рассказал очень много интересного. Назад мы
- ЕЕкатерина3 августа 2024Очень классное место для любителей индустриального туризма и тех, чей интерес шире стандартных маршрутов! Спасибо за организацию, за интересную сопровождающую экскурсию, за возможность посетить мечту:)
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Что ещё посмотреть»
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