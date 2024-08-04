5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 16:00
7 авг в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 16:00
7 авг в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Минска: прогулка по историческому центру
Начало: Станция метро Немига
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
100Br за всё до 5 чел.
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