Экскурсии на Новый год

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на Новый год» в Минске, цены от 100 Br. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 16:00
7 авг в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Пешая
На машине
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 16:00
7 авг в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Сердце Минска: прогулка по историческому центру
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Минска: прогулка по историческому центру
Начало: Станция метро Немига
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
100Br за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Экскурсии на Новый год»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
  2. Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
  3. Сердце Минска: прогулка по историческому центру
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "Экскурсии на Новый год" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 640.
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