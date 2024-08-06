Однодневные – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Минске, цены от 155 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
На машине
скидка
10%
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
1699915 300 за всё до 8 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
На машине
159 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
26 900 за всё до 6 чел.
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
На автобусе
6 отзывов
11 часов
Групповая
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
25 авг в 09:00
1 сен в 09:00
155Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 августа 2024
    Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
    Поездка удалась! Благодарим Виталия за отлично организованную поездку в Мир и Несвиж. Несмотря на то, что это мероприятие позиционируется как
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    трансфер, Виталий не только отвезёт, но и сопроводит вас в пути интересной информацией, не перегружая историческими фактами. Покажет фильм, который погрузит в историю рода Радзивиллов, организует обед, покажет «инстаграмные» места. Поскольку мы заранее не готовились к поездке в Гродно, куда далее отправились, Виталий выручил нас и здесь, дал координаты прекрасного гида, которая провела замечательную экскурсию. Рекомендуем!

  • Г
    ГУЛЬНАРА
    1 августа 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Спасибо Наталье эа экскурсию. Все понравилось, рекомендуем!
  • Г
    Геннадий
    31 июля 2024
    Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
    Несмотря на непогоду (был сильный дождь и ветер), поездка прошла очень хорошо и доставила нам много ярких и приятных впечатлений.
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    Всю дорогу (а она занимала около 1,5 часов в каждую сторону) Виталий делился с нами интересной и полезной информацией, отвечал на вопросы, поэтому время в пути пробежало незаметно! Показал, что лучше посмотреть, где пообедать, куда сходить… Во время прогулки дал зонт, дождевики, а после - хорошо обогрел нас в машине - большое спасибо за такую заботу! Однозначно рекомендуем этого замечательного водителя и рассказчика.

  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Огромное спасибо экскурсоводу Наталье и водителю Максиму за незабываемую экскурсию в замки Несвиж и Мир! Наталья потрясающе интересно познакомила нас
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    с историей рода Радзивиллов. Мы гуляли по чудесному парку, посетили экспозиции обоих замков в сопровождении Натальи, а подъем по узкой винтовой лестнице в замке Мир на высоту птичьего полета заслуживает отдельной похвалы! Обед в кафе перед посещением Мирского замка был заказан Натальей заранее, мы не потеряли ни минуты времени. Нигде не торопились. Увозим с собой самые яркие воспоминания! Огромное спасибо организаторам!

  • Н
    Наталья
    25 июля 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Интересная экскурсия, много нового узнали.
  • N
    Nadezhda
    25 июля 2024
    Трансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
    Огромное спасибо Виталию за наше прекрасное путешествие в замки. Всё чётко, в оговоренное время Виталий приехал за нами на комфортном
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    автомобиле, как водитель-профессионал, ехать с ним очень спокойно. По дороге посмотрели фильм, обсудили все интересующие вопросы, на все у Виталия был ответ) В каждом замке сориентировал, куда в первую очередь пойти, откуда получаться красивые фото и дал всю необходимую информацию. Никуда не торопил, не подгонял, дал необходимое количество времени, чтобы мы в полной мере насладились этими красивыми местами. Если собираетесь ехать в замки-то только с Виталием!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
    Группа была небольшая (18 человек), путешествовали на микроавтобусе. Экскурсовод Вера всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях, отвечала на все интересующие
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    вопросы. Спасибо ей большое. Сразу видно, что человек очень любит свою страну, знает ее историю и готов передать свои знания нам, туристам. Вся заявленная программа была выполнена полностью. Из 4-х костелов 2 были закрыты, поэтому осмотр только снаружи. В перерыве между осмотром исторических мест нас покормили вкусным обедом (входит в стоимость).

  • Л
    Лариса
    16 августа 2023
    Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
    Увидели все, что было заявлено. ГИД много и интересно рассказывал. Экскурсия по усадьбе Огинского заинтересовала, ее проводили экскурсоводы, исполняющие роли дочерей Огинского и его секретаря.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Однодневные»

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  3. Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
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  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 26 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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