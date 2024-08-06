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Всю дорогу (а она занимала около 1,5 часов в каждую сторону) Виталий делился с нами интересной и полезной информацией, отвечал на вопросы, поэтому время в пути пробежало незаметно! Показал, что лучше посмотреть, где пообедать, куда сходить… Во время прогулки дал зонт, дождевики, а после - хорошо обогрел нас в машине - большое спасибо за такую заботу! Однозначно рекомендуем этого замечательного водителя и рассказчика.