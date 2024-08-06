скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборТрансфер из Минска - в замки Несвиж и Мир
Путешествие из Минска в замки Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя величие белорусских памятников ЮНЕСКО
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
1699915 300₽ за всё до 8 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
26 900₽ за всё до 6 чел.
11 часов
Групповая
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
25 авг в 09:00
1 сен в 09:00
155Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 августа 2024Поездка удалась! Благодарим Виталия за отлично организованную поездку в Мир и Несвиж. Несмотря на то, что это мероприятие позиционируется как
- ГГУЛЬНАРА1 августа 2024Спасибо Наталье эа экскурсию. Все понравилось, рекомендуем!
- ГГеннадий31 июля 2024Несмотря на непогоду (был сильный дождь и ветер), поездка прошла очень хорошо и доставила нам много ярких и приятных впечатлений.
- ЕЕлена30 июля 2024Огромное спасибо экскурсоводу Наталье и водителю Максиму за незабываемую экскурсию в замки Несвиж и Мир! Наталья потрясающе интересно познакомила нас
- ННаталья25 июля 2024Интересная экскурсия, много нового узнали.
- NNadezhda25 июля 2024Огромное спасибо Виталию за наше прекрасное путешествие в замки. Всё чётко, в оговоренное время Виталий приехал за нами на комфортном
- ООльга13 мая 2024Группа была небольшая (18 человек), путешествовали на микроавтобусе. Экскурсовод Вера всю дорогу рассказывала нам о достопримечательностях, отвечала на все интересующие
- ЛЛариса16 августа 2023Увидели все, что было заявлено. ГИД много и интересно рассказывал. Экскурсия по усадьбе Огинского заинтересовала, ее проводили экскурсоводы, исполняющие роли дочерей Огинского и его секретаря.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Однодневные»
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