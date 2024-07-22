2 часа
Групповая
до 25 чел.
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Начало: Пл. Парижской Коммуны, 1 центральный вход в театр
9 авг в 14:00
16 авг в 14:00
60Br за человека
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 14:30
7 авг в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 14:30
7 авг в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
16 часов
Групповая
до 20 чел.
Нетоптанный «сосед» Ельни
Начало: Автомобильная парковка по ул. Кирова
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
165Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира22 июля 2024Побывав на этой экскурсии, узнала очень много интересного и полезного, обратная, скрытая от зрителей сторона жизни театра оказалась весьма неожиданной. Всем советую посетить. Вся наша компания была очень довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Осенние экскурсии»
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