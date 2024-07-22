Осенние экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Осенние экскурсии» в Минске, цены от 60 Br. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Пешая
2 отзыва
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Начало: Пл. Парижской Коммуны, 1 центральный вход в театр
9 авг в 14:00
16 авг в 14:00
60Br за человека
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 14:30
7 авг в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Пешая
На машине
На автобусе
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 14:30
7 авг в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Нетоптанный «сосед» Ельни
На автобусе
16 часов
Групповая
до 20 чел.
Нетоптанный «сосед» Ельни
Начало: Автомобильная парковка по ул. Кирова
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
165Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    22 июля 2024
    Закулисье театра оперы и балета Беларуси
    Побывав на этой экскурсии, узнала очень много интересного и полезного, обратная, скрытая от зрителей сторона жизни театра оказалась весьма неожиданной. Всем советую посетить. Вся наша компания была очень довольна.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Осенние экскурсии»

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  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "Осенние экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 640. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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