читать дальше Всем советую, кто приехал в данный город и ничего не знает о нём. Минск станет интереснее. Сергею огромное спасибо, рассказывал историю Минска незанудно, а увлекательно и с любовью. Фактов узнали массу!

16 числа были на экскурсии с гидом Сергеем. Остались очень довольны и маршрутам, и фактам, и байкам от местного гида.