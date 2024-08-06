По крышам – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Минске, цены от 1 320 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Другой Минск
Пешая
95 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 08:30
9 авг в 08:00
7 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Минском
Пешая
31 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
Начало: На площади, Свободы 2
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 авг в 12:00
1 320 за человека
Тактично о неприличном. 18+
Пешая
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тактично о неприличном. 18+
Познакомиться с другим Минском, слушая пикантные истории из его прошлого и гуляя по Старому городу
Начало: На обзорной площадке «Верхний город»
9 авг в 09:00
10 авг в 08:00
7 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 августа 2024
    Другой Минск
    Это вторая экскурсия в этот день в Минске. Экскурсовод хорошо владеет материалом, интересно рассказывает.
  • В
    Владимир
    6 августа 2024
    Другой Минск
    Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод Екатерина. Это действительно другой Минск, уютные дворики, интересные факты о домах, людях и событиях. Обязательно будем рекомендовать друзьям!
  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    Другой Минск
    Екатерина прекрасный рассказчик. 2.5 часа пролетели очень быстро) Очень рады, что взяли эту экскурсию - было интересно узнавать необычные факты и историю Минска. Екатерина смогла удивить и показала Минск с необычной стороны. Благодарим))
  • С
    Сергей
    22 июля 2024
    Знакомство с Минском
    Заказывали экскурсию для родителей, в восторге, всё рассказал и подсказал. Профессионал! Большое спасибо!
  • М
    Матвей
    18 апреля 2024
    Знакомство с Минском
    16 числа были на экскурсии с гидом Сергеем. Остались очень довольны и маршрутам, и фактам, и байкам от местного гида.
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    Всем советую, кто приехал в данный город и ничего не знает о нём. Минск станет интереснее. Сергею огромное спасибо, рассказывал историю Минска незанудно, а увлекательно и с любовью. Фактов узнали массу!

    16 числа были на экскурсии с гидом Сергеем. Остались очень довольны и маршрутам, и фактам, и

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Другой Минск
  2. Знакомство с Минском
  3. Тактично о неприличном. 18+
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 1 320 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2024 год по крышам, 133 ⭐ отзыва, цены от 1320₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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