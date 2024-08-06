2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЭкскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Завтра в 08:30
9 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
Начало: На площади, Свободы 2
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
9 авг в 12:00
1 320₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Тактично о неприличном. 18+
Познакомиться с другим Минском, слушая пикантные истории из его прошлого и гуляя по Старому городу
Начало: На обзорной площадке «Верхний город»
9 авг в 09:00
10 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 августа 2024Это вторая экскурсия в этот день в Минске. Экскурсовод хорошо владеет материалом, интересно рассказывает.
- ВВладимир6 августа 2024Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод Екатерина. Это действительно другой Минск, уютные дворики, интересные факты о домах, людях и событиях. Обязательно будем рекомендовать друзьям!
- ЕЕлена4 августа 2024Екатерина прекрасный рассказчик. 2.5 часа пролетели очень быстро) Очень рады, что взяли эту экскурсию - было интересно узнавать необычные факты и историю Минска. Екатерина смогла удивить и показала Минск с необычной стороны. Благодарим))
- ССергей22 июля 2024Заказывали экскурсию для родителей, в восторге, всё рассказал и подсказал. Профессионал! Большое спасибо!
- ММатвей18 апреля 202416 числа были на экскурсии с гидом Сергеем. Остались очень довольны и маршрутам, и фактам, и байкам от местного гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
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