Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Минске, цены от 60 Br. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска за 1 день
На автобусе
681 отзыв
16 часов
Групповая
Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска за 1 день
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
от 170Br за человека
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
На автобусе
286 отзывов
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: согласно расписанию
9 авг в 08:45
11 авг в 09:45
75Br за человека
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Пешая
2 отзыва
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Начало: Пл. Парижской Коммуны, 1 центральный вход в театр
9 авг в 14:00
16 авг в 14:00
60Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска за 1 день
    Побывали на экскурсии всей семьей 25 июля. Не ожидайте слишком многого от обзорки, но представление вы получите. Спасибо гиду Анне, что
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    старалась как можно больше рассказать о Беларуси во время поездки, наметили себе новые маршруты. Брестская крепость - там надо побывать каждому. Единственный минус - времени на самостоятельный осмотр не осталось, мы только и успели зайти в сувенирный магазин на пять минут. Комплексный обед был достаточно вкусным, наелись все. В Беловежской Пуще автобус ехал слишком быстро, мы не успели увидеть сросшиеся деревья и замеченного в лесу оленя. Зато вольеры с дикими животными превзошли все ожидания. Нам повезло увидеть играющего двухнедельного зубренка, доверчивых кабанов и ласковых оленей, а волки вообще нам показали целое шоу. Волчата начали, рыча, делить еду, подошел взрослый волк, цапнул этот кусок мяса, волчата, повиснув на этом куске, потащились за ним, и одному все-таки удалось урвать себе кусок. Там можно на входе покупать еду, но нас высадили с другой стороны вольеров, поэтому при покупке билетов в кассе, советую уточнять, можно ли сейчас купить корм и где. Потому что оленей и кабанов можно кормить с рук, они прямо ждут. Мы, к сожалению, не знали этого и не получили этого удовольствия. Платить лучше наличкой. По карте Сбера оплата проходит по курсу 30,6 рубля, что на 2,5 рубля дороже оф. курса. Но даже такая переплата не испортила нам удовольствия от экскурсии. Одним словом, рекомендую!

  • С
    Светлана
    26 июля 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска за 1 день
    Все понравилось, гиды молодцы
  • Э
    Эльмира
    22 июля 2024
    Закулисье театра оперы и балета Беларуси
    Побывав на этой экскурсии, узнала очень много интересного и полезного, обратная, скрытая от зрителей сторона жизни театра оказалась весьма неожиданной. Всем советую посетить. Вся наша компания была очень довольна.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Популярные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 170. Туристы уже оставили гидам 969 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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