16 часов
Групповая
Брестская крепость и Беловежская пуща из Минска за 1 день
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
от 170Br за человека
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: согласно расписанию
9 авг в 08:45
11 авг в 09:45
75Br за человека
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Начало: Пл. Парижской Коммуны, 1 центральный вход в театр
9 авг в 14:00
16 авг в 14:00
60Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина26 июля 2024Побывали на экскурсии всей семьей 25 июля. Не ожидайте слишком многого от обзорки, но представление вы получите. Спасибо гиду Анне, что
- ССветлана26 июля 2024Все понравилось, гиды молодцы
- ЭЭльмира22 июля 2024Побывав на этой экскурсии, узнала очень много интересного и полезного, обратная, скрытая от зрителей сторона жизни театра оказалась весьма неожиданной. Всем советую посетить. Вся наша компания была очень довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Популярные экскурсии»
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