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старалась как можно больше рассказать о Беларуси во время поездки, наметили себе новые маршруты. Брестская крепость - там надо побывать каждому. Единственный минус - времени на самостоятельный осмотр не осталось, мы только и успели зайти в сувенирный магазин на пять минут. Комплексный обед был достаточно вкусным, наелись все. В Беловежской Пуще автобус ехал слишком быстро, мы не успели увидеть сросшиеся деревья и замеченного в лесу оленя. Зато вольеры с дикими животными превзошли все ожидания. Нам повезло увидеть играющего двухнедельного зубренка, доверчивых кабанов и ласковых оленей, а волки вообще нам показали целое шоу. Волчата начали, рыча, делить еду, подошел взрослый волк, цапнул этот кусок мяса, волчата, повиснув на этом куске, потащились за ним, и одному все-таки удалось урвать себе кусок. Там можно на входе покупать еду, но нас высадили с другой стороны вольеров, поэтому при покупке билетов в кассе, советую уточнять, можно ли сейчас купить корм и где. Потому что оленей и кабанов можно кормить с рук, они прямо ждут. Мы, к сожалению, не знали этого и не получили этого удовольствия. Платить лучше наличкой. По карте Сбера оплата проходит по курсу 30,6 рубля, что на 2,5 рубля дороже оф. курса. Но даже такая переплата не испортила нам удовольствия от экскурсии. Одним словом, рекомендую!