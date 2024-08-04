5 часов
Групповая
Лучший выборЭкскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 13:30
6 авг в 13:30
3 099₽ за человека
3 часа
Групповая
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
1 400₽ за человека
скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКомфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1196610 770₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
Путевая экскурсия, насыщенная историями о полководцах, писателях, декабристах, шпионах и фабрикантах
Начало: У станции метро «Каменная горка»
Завтра в 16:00
6 авг в 20:00
21 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Минску - на электромобиле с панорамной крышей
И с пешеходными прогулками по центру города под увлекательные рассказы гида
Завтра в 13:00
6 авг в 08:00
8 990₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 августа 2024Отличная экскурсия. Был большой комфортный автобус, отличный гид. Пока мы ехали на завод, он рассказал очень много интересного. Назад мы
- ЕЕкатерина3 августа 2024Очень классное место для любителей индустриального туризма и тех, чей интерес шире стандартных маршрутов! Спасибо за организацию, за интересную сопровождающую экскурсию, за возможность посетить мечту:)
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 400 до 21 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 425 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Все», 425 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь