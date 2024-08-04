Все – экскурсии в Минске

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Минске, цены от 1 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
На автобусе
На микроавтобусе
242 отзыва
5 часов
Групповая
Лучший выбор
Экскурсия на БелАЗ: музей, заводские цеха и кабина БелАЗа 75710
Погрузитесь в мир БелАЗа: от музея истории до гигантских самосвалов. Уникальная возможность подняться в кабину и прокатиться на грузовике-монстре
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 13:30
6 авг в 13:30
3 099 за человека
Автобусная экскурсия по вечернему Минску
На автобусе
На микроавтобусе
114 отзывов
3 часа
Групповая
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
Завтра в 18:00
6 авг в 18:00
1 400 за человека
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
На машине
скидка
10%
69 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Комфортный трансфер к Мирскому и Несвижскому замкам из Минска
Посетите два самых известных замка Беларуси с комфортом. Удобный трансфер из Минска, время на осмотр достопримечательностей и возвращение обратно
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
1196610 770 за всё до 4 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
Путевая экскурсия, насыщенная историями о полководцах, писателях, декабристах, шпионах и фабрикантах
Начало: У станции метро «Каменная горка»
Завтра в 16:00
6 авг в 20:00
21 000 за всё до 10 чел.
По Минску - на электромобиле с панорамной крышей
На машине
На электромобиле
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По Минску - на электромобиле с панорамной крышей
И с пешеходными прогулками по центру города под увлекательные рассказы гида
Завтра в 13:00
6 авг в 08:00
8 990 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 августа 2024
    Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
    Отличная экскурсия. Был большой комфортный автобус, отличный гид. Пока мы ехали на завод, он рассказал очень много интересного. Назад мы
    читать дальше

    доехали достаточно быстро. На заводе нас встретил местный гид. Мы посетили музей, цех, посмотрели как выезжает из цеха только что собранный Белаз, посмотрели на сборочную линию. В музее достаточно интересная экспозиция уменьшенных копий всех моделей машин. Каждому выдали сигнальный жилет, одноразовую шапочку и каску. В цехе снимать запрещено. В остальных местах можно. На территории есть небольшой сувенирный магазин, столовая (в ней почти не было еды т. к. время не обеденное). Рассказ гида мне очень понравился. Интересно и содержательно, в комфортном темпе. Видно, что человек разбирается в теме и любит свою работу. Еще нас разрешили подняться на самую большую машину. В конце всем взрослым подарили по маленькому Белазику, а детям еще раздали раскраски. Катания в тот день (2 августа) не было из-за праздника. Было достаточно интересно. Рекомендую завод к посещению

  • Е
    Екатерина
    3 августа 2024
    Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
    Очень классное место для любителей индустриального туризма и тех, чей интерес шире стандартных маршрутов! Спасибо за организацию, за интересную сопровождающую экскурсию, за возможность посетить мечту:)

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
  2. Автобусная экскурсия по вечернему Минску
  3. Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
  4. Небанальная познавательная поездка по трассе Минск - Гродно (на вашем автомобиле)
  5. По Минску - на электромобиле с панорамной крышей
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 400 до 21 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 425 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Все», 425 ⭐ отзывов, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам