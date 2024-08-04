13 часов
Групповая
Лучший выборБрестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
5 450₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Лучший выборВерхом по древним лесам Минщины: индивидуальная экскурсия
Погружение в мир лошадей на ранчо в Старом селе, знакомство с породами и верховая прогулка по древнему лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 850₽ за человека
5.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
11 авг в 10:00
18 авг в 11:00
2 507₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина4 августа 2024Отличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтому может быть немного утомительна людям в возрасте. Остальное все отлично!
- ККлена4 августа 2024Мы непобедимы! Ура! Привезем внуков!
- ООльга3 августа 2024У нас был ранний выезд в 7-00 утра. Встретил экскурсовод Роман. Проверил список отьезжающих, загрузились в автобус и поехали. На
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «За городом и природа»
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