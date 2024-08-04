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пути в Брест гид много рассказывал и интересно. Видно, что человек любит свою работу, много знает о Белорусии прошлого и настоящего. Старался ответить на все задаваемые вопросы. Все прошло без суеты и спешки, успели прослушать местного гида, зайти в музей, обойтти всю территорию Брестской крепости. Собрались в определенное время у автобуса и поехали на обед в кафе. Продолжилась поездка в Беловежскую пущу. Все очень понравилось. Спасибо Роману и сотрудникам организаторам.