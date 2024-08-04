За городом и природа – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Минске, цены от 1 850 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
На автобусе
77 отзывов
13 часов
Групповая
Лучший выбор
Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
Познакомиться с самыми значимыми объектами региона за один день
Начало: На площади Свободы
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
5 450 за человека
Верхом по древним лесам Минщины
Конные прогулки
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Верхом по древним лесам Минщины: индивидуальная экскурсия
Погружение в мир лошадей на ранчо в Старом селе, знакомство с породами и верховая прогулка по древнему лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
1 850 за человека
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
5.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
11 авг в 10:00
18 авг в 11:00
2 507 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    4 августа 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Отличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтому может быть немного утомительна людям в возрасте. Остальное все отлично!
    Отличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтомуОтличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтомуОтличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтомуОтличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтомуОтличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтомуОтличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтомуОтличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтомуОтличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтомуОтличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтомуОтличная экскурсия. Познавательная. Гид Роман замечательный рассказчик. Профессионал! Немного тяжеловата дорога(350 км в одну сторону), поэтому
  • К
    Клена
    4 августа 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    Мы непобедимы! Ура! Привезем внуков!
  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
    У нас был ранний выезд в 7-00 утра. Встретил экскурсовод Роман. Проверил список отьезжающих, загрузились в автобус и поехали. На
    читать дальше

    пути в Брест гид много рассказывал и интересно. Видно, что человек любит свою работу, много знает о Белорусии прошлого и настоящего. Старался ответить на все задаваемые вопросы. Все прошло без суеты и спешки, успели прослушать местного гида, зайти в музей, обойтти всю территорию Брестской крепости. Собрались в определенное время у автобуса и поехали на обед в кафе. Продолжилась поездка в Беловежскую пущу. Все очень понравилось. Спасибо Роману и сотрудникам организаторам.

    У нас был ранний выезд в 7-00 утра. Встретил экскурсовод Роман. Проверил список отьезжающих, загрузились в

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «За городом и природа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Брестская крепость и Беловежская пуща в формате «всё включено»
  2. Верхом по древним лесам Минщины
  3. Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Дудутки
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2024
Сейчас в Минске в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 1 850 до 5 450. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2024 год по теме «За городом и природа», 87 ⭐ отзывов, цены от 1850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам