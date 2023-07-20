Вдохновиться в музее Шагала, побывать в древнейшем городе страны и узнать историю любви
Отправимся за романтикой в Витебск — культурную столицу Беларуси.
Заедем в Минск, чтобы увидеть сочетание средневековой и советской архитектуры и прогуляться по аутентичному кварталу. Посетим историко-культурный заповедник с ценнейшими памятниками архитектуры. Узнаем об истории любви знаменитого художника и посмотрим на его шедевры в музее. В наше путешествие включён трансфер из Ярославля и обратно. Дополнительно возможно посетить музей-усадьбу Репина «Здравнёво».
Заедем в Минск, чтобы увидеть сочетание средневековой и советской архитектуры и прогуляться по аутентичному кварталу. Посетим историко-культурный заповедник с ценнейшими памятниками архитектуры. Узнаем об истории любви знаменитого художника и посмотрим на его шедевры в музее. В наше путешествие включён трансфер из Ярославля и обратно. Дополнительно возможно посетить музей-усадьбу Репина «Здравнёво».
Ближайшие даты:
20
июл
июл
24
авг
авг
21
сен
сен
19
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ярославль и другие города, вечер 1-го дня (точное время сообщим заранее). Или Минск, 9:00 во 2-й день тураЗавершение: Полоцк, около 17:00, или Ярославль, утром после ночного переезда
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 23 туристов
Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.Задать вопрос
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На автобусе
Можно с детьми
Летние
Выездные
Многодневные туры
Музеи
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