Увидеть самосвал высотой с 4-этажный дом и узнать, как создают таких гигантов
Территория размером с 100 футбольных полей, машина весом в 66 слонов, гигантский самосвал — дважды рекордсмен книги рекордов Гиннеса. Это всё вы увидите на БелАЗе — заводе, где рождаются сверхтяжёлые грузовики.
Заглянем в самое его сердце, проследим путь от становления до наших дней, сделаем фото у машин, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом.
Заглянем в самое его сердце, проследим путь от становления до наших дней, сделаем фото у машин, рядом с которыми чувствуешь себя лилипутом.
Ближайшие даты:
8
сен
сен
6
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Экскурсия по музею завода. Познакомимся с БелАЗом, одним из крупнейших в мире заводов по производству карьерных самосвалов, который ведёт свою историю с 1948 года. Вы узнаете, почему такие сложные и важные машины изготавливают именно в Жодино.
- Выставочная площадка. До неё поедем на автобусе, так как площадь завода действительно огромная — пешком не обойти. На площадке увидим карьерные самосвалы и другую технику. На них можно взобраться и сделать невероятные фото. Высоко задрав голову, посмотрим на самую большую в мире машину — БелАЗ 75711 грузоподъёмностью 450 тонн. Для сравнения, столько же весят 66 африканских слонов. С понедельника по пятницу до 16:00 на самосвалах можно прокатиться в качестве пассажира.
- Сборочный цех. Здесь покажут, как собирают эти огромные машины. Вы узнаете, из чего они состоят, сколько весят, каких размеров бывают, где производят для них детали и сколько топлива такие самосвалы расходуют.
В конце экскурсии каждый участник получит сувенир.
По дороге мы проедем через весь проспект Независимости. Во время путевой экскурсии вы узнаете об истории аэропорта, Кургане Славы, заводе БелАЗ и, конечно, о самом Жодино.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- По территории завода экскурсию проводит сотрудник комплекса
- В стоимость включены трансфер на микроавтобусе или автобусе (в зависимости от размера группы), входные билеты и экскурсия по предприятию
- Поездку можно организовать в индивидуальном формате: стоимость для 2-7 человек — 16 000 руб., для 8-19 человек — 26 000 руб., для больших организованных групп — по запросу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе гостиницы «Юбилейная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 151 туриста
Меня зовут Полина. Я являюсь аттестованным гидом и провожу авторские экскурсии по своей любимой Беларуси. В каждом путешествии я пытаюсь выйти за рамки шаблонных маршрутов и рассказов. Мне всегда хочется дать туристам что-то более интересное, и у меня это получается. В команде со своими коллегами мы проводим экскурсии по всей Беларуси. Присоединяйтесь!
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