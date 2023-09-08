Полина — ваша команда гидов в Минске

Провели экскурсии для 151 туриста

Меня зовут Полина. Я являюсь аттестованным гидом и провожу авторские экскурсии по своей любимой Беларуси. В каждом путешествии я пытаюсь выйти за рамки шаблонных маршрутов и рассказов. Мне всегда хочется дать туристам что-то более интересное, и у меня это получается. В команде со своими коллегами мы проводим экскурсии по всей Беларуси. Присоединяйтесь!

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