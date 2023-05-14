Что вас ожидает:

Увлекательно погружение в мир белорусского машиностроения.

Продукция завода завоевала не одну престижную награду международного уровня. Один из самосвалов, 450- тонник, — единственный дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса! Для его транспортировки в разобранном виде необходимо не менее 10 железнодорожных вагонов.

Во время экскурсии Вы побываете в одном из сборочных цехов и увидите рождение легенды белорусского машиностроения. Можно даже покататься на БелАз-е по испытательному полигону. Вы будете находиться в кабине как пассажир, управлять самосвалом будет сотрудник завода. Это будет незабываемо!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.