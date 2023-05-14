Во время экскурсии на завод БЕЛАЗ вы окунетесь в увлекательный мир гигантских грузовиков.
Вы узнаете о процессе производства и сможете наблюдать за сборкой мощных технических монстров, которые используются в различных отраслях промышленности и даже прокатиться на этих гигантах.
Вы узнаете о процессе производства и сможете наблюдать за сборкой мощных технических монстров, которые используются в различных отраслях промышленности и даже прокатиться на этих гигантах.
Ближайшие даты:
14
мая
мая
15
мая
мая
16
мая
мая
17
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
20
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Увлекательно погружение в мир белорусского машиностроения.
- Продукция завода завоевала не одну престижную награду международного уровня. Один из самосвалов, 450- тонник, — единственный дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса! Для его транспортировки в разобранном виде необходимо не менее 10 железнодорожных вагонов.
Во время экскурсии Вы побываете в одном из сборочных цехов и увидите рождение легенды белорусского машиностроения. Можно даже покататься на БелАз-е по испытательному полигону. Вы будете находиться в кабине как пассажир, управлять самосвалом будет сотрудник завода. Это будет незабываемо!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Что не входит
- Входные билеты и экскурсия по заводу
- Покатушки на БелАз-е
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минска
Индивидуальные
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
Выездные
Фабрики и заводы
Похожие туры из Минска
Групповая
4.5 часа
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Познакомиться с маркой-символом Беларуси и оценить модели карьерной техники на автобусной экскурсии
на ж/д вокзале Минска
16 мая
23 мая
30 мая
6 июня
2 100₽ за человека
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Познакомиться с историей завода, посетить цех и прокатиться на крупнейшем карьерном самосвале в мире
в районе гостиницы Юбилейная
24 мая
2 июня
9 июня
16 июня
25552 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповой тур на легендарный завод БелАЗ из Минска
Узнать о создании машин-гигантов и сделать эффектные фото с этими символами Беларуси
на площади Свободы
20 мая
27 мая
12 июня
2 250₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании