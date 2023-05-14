БЕЛАЗ - завод, где рождаются гиганты

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Ответы на вопросы
Во время экскурсии на завод БЕЛАЗ вы окунетесь в увлекательный мир гигантских грузовиков.

Вы узнаете о процессе производства и сможете наблюдать за сборкой мощных технических монстров, которые используются в различных отраслях промышленности и даже прокатиться на этих гигантах.
БЕЛАЗ - завод, где рождаются гиганты
БЕЛАЗ - завод, где рождаются гиганты
БЕЛАЗ - завод, где рождаются гиганты
БЕЛАЗ - завод, где рождаются гиганты
БЕЛАЗ - завод, где рождаются гиганты
Ближайшие даты:
14
мая
15
мая
16
мая
17
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Увлекательно погружение в мир белорусского машиностроения.
  • Продукция завода завоевала не одну престижную награду международного уровня. Один из самосвалов, 450- тонник, — единственный дважды рекордсмен Книги рекордов Гиннеса! Для его транспортировки в разобранном виде необходимо не менее 10 железнодорожных вагонов.
Во время экскурсии Вы побываете в одном из сборочных цехов и увидите рождение легенды белорусского машиностроения. Можно даже покататься на БелАз-е по испытательному полигону. Вы будете находиться в кабине как пассажир, управлять самосвалом будет сотрудник завода. Это будет незабываемо!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
Что не входит
  • Входные билеты и экскурсия по заводу
  • Покатушки на БелАз-е
  • Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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