ЗападныйТракт Б. проводит ещё 6 экскурсий

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Белорусский традиционный колядный ужин

ЗападныйТракт Б.
ЗападныйТракт Б. – Гид из Минска
Белорусский традиционный колядный ужин
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $50 за человека

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Белорусский традиционный колядный ужин
Белорусский традиционный колядный ужин
Время Коляд-Рождества – удивительная пора года, когда оживают древние традиции, а дух волшебства и праздника проникает в людские сердца и окружающую природу. Праздничное путешествие познакомит вас с народным бытом, многовековыми белорусскими традициями, промыслом бортничества, богатой музыкальной культурой, аутентичной кухней и самобытной мифологией. Ужин на агроусадьбе позволит прочувствовать вкус настоящей белорусской национальной кухни 🥧, насладиться народной музыкой и танцами!

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:

  • Выезд из Минска ~ 17-30.
  • Переезд в д. Борок (~40 км. ). Экскурсия ⛳ по территории сельской усадьбы, посвященная традиционному лесному промыслу – бортничеству.
  • Праздничный ужин*.
  • Развлекательная интерактивная музыкальная колядная программа с традиционными белорусскими играми, танцами и хороводами.
  • Возвращение в Минск ~23-30.
  • *Ориентировочное меню праздничного ужина: пячыста з журавiнамi i смажанай бульбай, нарезки мясная деревенская на доске, соленья из подвала, морс клюквенный, на десерт 🍪 традиционный рогалик с маком и медом и чай на травах. +традиционные домашние алкогольные напитки.
Что входит
  • услуги аттестованного экскурсовода
  • транспортные услуги
  • Экскурсия по территории сельской усадьбы
  • Услуги фольклорного коллектива
  • Национальный ужин с музыкальной программой на агроусадьбе.
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Гостиница "Беларусь" (ул. Сторожовская, 15).
    Белорусский традиционный колядный ужин
    Белорусский традиционный колядный ужин
    Белорусский традиционный колядный ужин
    Белорусский традиционный колядный ужин

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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