ЗападныйТракт Б. проводит ещё 6 экскурсий

Время Коляд-Рождества – удивительная пора года, когда оживают древние традиции, а дух волшебства и праздника проникает в людские сердца и окружающую природу. Праздничное путешествие познакомит вас с народным бытом, многовековыми белорусскими традициями, промыслом бортничества, богатой музыкальной культурой, аутентичной кухней и самобытной мифологией. Ужин на агроусадьбе позволит прочувствовать вкус настоящей белорусской национальной кухни 🥧, насладиться народной музыкой и танцами!
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:
Выезд из Минска ~ 17-30.
Переезд в д. Борок (~40 км. ). Экскурсия ⛳ по территории сельской усадьбы, посвященная традиционному лесному промыслу – бортничеству.
Праздничный ужин*.
Развлекательная интерактивная музыкальная колядная программа с традиционными белорусскими играми, танцами и хороводами.
Возвращение в Минск ~23-30.
*Ориентировочное меню праздничного ужина: пячыста з журавiнамi i смажанай бульбай, нарезки мясная деревенская на доске, соленья из подвала, морс клюквенный, на десерт 🍪 традиционный рогалик с маком и медом и чай на травах. +традиционные домашние алкогольные напитки.
Что входит
услуги аттестованного экскурсовода
транспортные услуги
Экскурсия по территории сельской усадьбы
Услуги фольклорного коллектива
Национальный ужин с музыкальной программой на агроусадьбе.
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 Гостиница "Беларусь" (ул. Сторожовская, 15).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 40 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.