ЗападныйТракт Б. проводит ещё 6 экскурсий

Время Коляд-Рождества – удивительная пора года, когда оживают древние традиции, а дух волшебства и праздника проникает в людские сердца и окружающую природу. Праздничное путешествие познакомит вас с народным бытом, многовековыми белорусскими традициями, промыслом бортничества, богатой музыкальной культурой, аутентичной кухней и самобытной мифологией. Ужин на агроусадьбе позволит прочувствовать вкус настоящей белорусской национальной кухни 🥧, насладиться народной музыкой и танцами!

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