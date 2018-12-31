Беловежская пуща и Поместье Деда Мороза

Экскурсия дарит Вам возможность познакомиться со старейшим заповедным лесом Европы

5
1 отзыв
Экскурсия дарит Вам возможность познакомиться со старейшим заповедным лесом Европы, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сюда съезжаются туристы со всего мира, чтобы вдохнуть воздух векового леса, увидеть величественных зубров, медведей и других животных – не только в вольерах, но и в лесу, во время прогулки по заповедной тропе.

А путешествие в Поместье белорусского Деда Мороза перенесет Вас в другую реальность, где нет места серым будням и заботам.
Беловежская пуща и Поместье Деда Мороза
Беловежская пуща и Поместье Деда Мороза
Беловежская пуща и Поместье Деда Мороза
Беловежская пуща и Поместье Деда Мороза
Беловежская пуща и Поместье Деда Мороза
Ближайшие даты:
25
дек
2
янв
4
янв
5
янв
7
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Парк "Беловежская пуща"
  • Вольеры с дикими животными
  • Музей Природы
  • Поместье Деда Мороза
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Описание

Выездная групповая автобусная экскурсия.
Вы отправляетесь на самый юг Беларуси, где Вас ждет город с тысячелетней историей – Брест. Летописное Берестье — единственный город, где по сей день на улице каждый вечер можно встретить фонарщика. Здесь же, в Бресте, величие мужества и память о первом дне Великой отечественной войны хранит «Брестская крепость-герой». Далее дорога ведет туда, где открываются тайны заповедного леса и живут могущественные зубры – в Беловежскую пущу. Это древнейший заповедник Европы и уникальная природная сокровищница.
Брестский кафедральный собор Св. Симеона — главный православный храм города, который является его настоящим украшением и гордостью. Построенный в 1865 году в псевдорусском стиле собор особенно величественно выглядит вечером в лучах ночной подсветки. Одной из главных святынь храма являются мощи преподобного мученика Афанасия, игумена Брестского, который несмотря на пытки и мучения не отрекся от православия. Сегодня памятник Афанасию Брестскому установлен возле кафедрального собора. Достопримечательность

Брестская крепость-герой

В ходе экскурсии перед Вами откроются страницы истории страшных дней начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 года гарнизон Брестской крепости первым принял на себя удары немецко-фашистских захватчиков и более месяца держал оборону в полном окружении. Уже на входе Вас встретит пронзительный голос Ю. Левитана с правительственным сообщением о нападении на Советский Союз войск немецко-фашистской Германии и песня А. Александрова «Священная война», ставшая гимном тех лет. 8 мая 1965 года крепости присвоено звание «крепость-герой»

Музей обороны Брестской крепости

Музей обороны Брестской крепости — музей, экспозиция которого отражает не только военные действия 1941 года на территории крепости, но и историю ее строительства, а также крупнейшие сражения Великой отечественной войны и освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Музей обороны был открыт в 1956 году, с тех пор его площадь и экспозиция расширились в 2,5 раза, здесь представлены предметы из раскопок, произведения искусства, военные документы, фотографии. Наибольшую ценность среди всех предметов экспозиции имеют записи С. С. Смирнова с воспоминаниями участников обороны Брестской крепости.

Брестская церковь Св. Николая

Брестская церковь Св. Николая — великолепный образец храма в ретроспективно-русском стиле, первое упоминание о котором относится еще к 1390 году. По легенде, церковь была построена на средства купца, который, увязнув в реке, смог освободиться, только дав обет построить храм в Бресте во имя Св. Николая. Церковь имела свою собственную длинную историю — так, здесь находилось одно из старейших в Беларуси кафедральных братств, действовал госпиталь.

Переезд в Каменюки / Беловежская пуща (57 км)Музей

Музей природы Национального парка Беловежская пуща

Музей природы Национального парка Беловежская пуща – один из самых посещаемых в Беларуси. Он познакомит с сезонными особенностями и наиболее яркими чертами природы в разные поры года, а также с обитателями пущи в разные исторические эпохи. В нем находятся три основных тематических зала с тысячей экспонатов, где на фоне истории Беловежской пущи представлена ее природа
Демонстрационные вольеры с дикими животными (внешний осмотр)
Демонстрационные вольеры расположены вблизи Музея природы Беловежской пущи. На площади около 20 га Вы увидите основные виды животных, обитающих в Беловежской пуще. Здесь вблизи можно увидеть и лесных жителей, угостить кусочком хлеба, яблоком или веточкой привыкших к посетителям зубров, лосей, кабанов, тарпановидную лошадь или медведя.

См. календарь

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комплексный обед
  • Услуги аттестованного экскурсовода
  • Транспортные услуги
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь 5, ЖД вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! При бронировании данной экскурсии необходимо обязательно указывать все данные о туристах в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.
  • Оплата остатка суммы по заказу производится в белорусских рублях по курсу на день экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
31 дек 2018
Очень интересно и взрослым и детям! Один раз стоит посетить

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