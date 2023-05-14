Березинский заповедник — одна из старейших природоохранных территорий в нашей стране, получившая всемирную известность как эталон нетронутой природы не только СНГ, но и всей Европы. С 1979 г. он состоит во Всемирной сети биосферных резерватов Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».
Заповедник сохранил чистую, редкую, прекрасную дикую природу, которая начала формироваться здесь тысячи лет назад после таяния древних ледников. И увидеть эту красоту может каждый.
Заповедник сохранил чистую, редкую, прекрасную дикую природу, которая начала формироваться здесь тысячи лет назад после таяния древних ледников. И увидеть эту красоту может каждый.
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Описание
Что вас ожидает:
Березинский заповедник — старейшая природная реликвия Европы.
Особенность заповедника — соседство сразу 4 типов экосистем: густых лесов, рек, лугов и топких трясин. При этом болота покрывают больше половины территории заповедника, являясь частью бесценного природного богатства Беларуси, благодаря которому страну называют «лёгкими Европы». Березинский биосферный заповедник стал одной из первых природоохранных территорий, важных для защиты болотных экосистем Беларуси. Также это единственное место на всём континенте, где обитает знаменитая Большая европейская пятёрка крупных млекопитающих — зубр, медведь, лось, волк и рысь: только здесь можно увидеть всех их одновременно!
Через главные достопримечательности заповедника пролегают разные виды эко-маршрутов: пешие, велосипедные, конные, лыжные. Можно понаблюдать за животными и птицами, запечатлеть панорамный вид, открывающийся с обзорной вышки. Любителям водных сплавов предлагают освоить путь «из варяг в греки» — проплыть на байдарке по Березинской водной системе. А Вы знали, что в Березинском заповеднике расположена единственная в Беларуси станция фонового мониторинга? Здесь Вы можете почувствовать себя метеорологами и своими глазами увидеть, как создаётся прогноз погоды.
В заповеднике находится музей природы, где представлены различные виды птиц, рыб и животных в натуральную величину. А увидеть богатство фауны вживую можно в лесном зоопарке, где в просторных зелёных вольерах проживают обитатели заповедника: зубр, олень, рысь, медведь, лось и многие другие. Особое удовольствие от посещения заповедника и общения с животными получат дети, но и взрослые не останутся равнодушными!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение по маршруту
- Транспортное обслуживание при соответствующем билете
- Что не входит
- Входные билеты
- Экскурсии по музеям заповедника
- Транспортное обслуживание при соответствующем билете
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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