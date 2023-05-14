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Березинский заповедник — старейшая природная реликвия Европы.

Особенность заповедника — соседство сразу 4 типов экосистем: густых лесов, рек, лугов и топких трясин. При этом болота покрывают больше половины территории заповедника, являясь частью бесценного природного богатства Беларуси, благодаря которому страну называют «лёгкими Европы». Березинский биосферный заповедник стал одной из первых природоохранных территорий, важных для защиты болотных экосистем Беларуси. Также это единственное место на всём континенте, где обитает знаменитая Большая европейская пятёрка крупных млекопитающих — зубр, медведь, лось, волк и рысь: только здесь можно увидеть всех их одновременно!

Через главные достопримечательности заповедника пролегают разные виды эко-маршрутов: пешие, велосипедные, конные, лыжные. Можно понаблюдать за животными и птицами, запечатлеть панорамный вид, открывающийся с обзорной вышки. Любителям водных сплавов предлагают освоить путь «из варяг в греки» — проплыть на байдарке по Березинской водной системе. А Вы знали, что в Березинском заповеднике расположена единственная в Беларуси станция фонового мониторинга? Здесь Вы можете почувствовать себя метеорологами и своими глазами увидеть, как создаётся прогноз погоды.

В заповеднике находится музей природы, где представлены различные виды птиц, рыб и животных в натуральную величину. А увидеть богатство фауны вживую можно в лесном зоопарке, где в просторных зелёных вольерах проживают обитатели заповедника: зубр, олень, рысь, медведь, лось и многие другие. Особое удовольствие от посещения заповедника и общения с животными получат дети, но и взрослые не останутся равнодушными!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.