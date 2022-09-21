Березинский заповедник и Хатынь за 1 день

Погулять по Тропе мифов, заглянуть в лесной зоопарк и посетить военный мемориальный комплекс

Приглашаю в насыщенное авто-пешеходное путешествие, сочетающее знакомство с историей и природой Беларуси. В Березинском заповеднике вы погрузитесь во времена, когда люди искали убежище в лесах и на болотах.

А на территории мемориального комплекса Хатынь услышите о трагической судьбе одной белорусской деревни в Великую Отечественную войну.
Березинский заповедник и Хатынь за 1 день
Березинский заповедник и Хатынь за 1 день
Березинский заповедник и Хатынь за 1 день
Березинский заповедник и Хатынь за 1 день
Березинский заповедник и Хатынь за 1 день
Березинский заповедник и Хатынь за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Березинский заповедник

Мы пройдем лесными дорожками до верховых болот, а потом и вдоль болот по мягкому мху. Полюбуемся редкими растениями и, если позволит сезон, попробуем клюкву. Возвращаться будем по Тропе мифов, которая познакомит вас со сказочными обитателями заповедника. А еще посетим лесной зоопарк и увидим представителей «большой европейской пятерки»: зубра, лося, медведя, волка и рысь.

Хатынь и военная история

Хатынь — деревня, уничтоженная во времена Великой Отечественной войны. Мы посетим посвященный ей мемориальный комплекс. Вы увидите Стену Памяти, Вечный огонь, памятник Непокоренный человек и символические деревья жизни. Я расскажу, кто, как и зачем сжег деревню, как в Беларуси зарождалось партизанское движение и в чем его главные достижения. А также поделюсь правдивыми историями наших дедов о тех временах.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Тропа мифов — 12 евро с группы, Лесной зоопарк — 2 евро взрослые, 1 евро дети

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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