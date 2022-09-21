Приглашаю в насыщенное авто-пешеходное путешествие, сочетающее знакомство с историей и природой Беларуси. В Березинском заповеднике вы погрузитесь во времена, когда люди искали убежище в лесах и на болотах. А на территории мемориального комплекса Хатынь услышите о трагической судьбе одной белорусской деревни в Великую Отечественную войну.

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Описание

Что вас ожидает

Березинский заповедник

Мы пройдем лесными дорожками до верховых болот, а потом и вдоль болот по мягкому мху. Полюбуемся редкими растениями и, если позволит сезон, попробуем клюкву. Возвращаться будем по Тропе мифов, которая познакомит вас со сказочными обитателями заповедника. А еще посетим лесной зоопарк и увидим представителей «большой европейской пятерки»: зубра, лося, медведя, волка и рысь.

Хатынь и военная история

Хатынь — деревня, уничтоженная во времена Великой Отечественной войны. Мы посетим посвященный ей мемориальный комплекс. Вы увидите Стену Памяти, Вечный огонь, памятник Непокоренный человек и символические деревья жизни. Я расскажу, кто, как и зачем сжег деревню, как в Беларуси зарождалось партизанское движение и в чем его главные достижения. А также поделюсь правдивыми историями наших дедов о тех временах.

Организационные детали