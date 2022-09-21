Мы пройдем лесными дорожками до верховых болот, а потом и вдоль болот по мягкому мху. Полюбуемся редкими растениями и, если позволит сезон, попробуем клюкву. Возвращаться будем по Тропе мифов, которая познакомит вас со сказочными обитателями заповедника. А еще посетим лесной зоопарк и увидим представителей «большой европейской пятерки»: зубра, лося, медведя, волка и рысь.
Хатынь — деревня, уничтоженная во времена Великой Отечественной войны. Мы посетим посвященный ей мемориальный комплекс. Вы увидите Стену Памяти, Вечный огонь, памятник Непокоренный человек и символические деревья жизни. Я расскажу, кто, как и зачем сжег деревню, как в Беларуси зарождалось партизанское движение и в чем его главные достижения. А также поделюсь правдивыми историями наших дедов о тех временах.