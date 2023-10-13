После завтрака отправимся на пляжи южного Гоа (при покупке экскурсионно-транспортного пакета). Заедем рассмотреть колониальную португальскую архитектуру в город Панаджи. Нагулявшись, посетим один из красивейших пляжей с чистейшим песком и нависающими над водой пальмами — Палолем. Желающие за доплату смогут прокатиться на лодке к пустынному пляжу — Баттерфляй. Это возможность не только насладиться дикой природой и почувствовать себя в раю, но и увидеть стаи дельфинов. Другое более активное развлечение на выбор — сплав на каяке по внутренним водам к мангровым зарослям, где вы покормите орлов.

Далее отправимся в форт Кабо де Рама, где нас ждёт экскурсовод, который расскажет об истории одного из древнейших фортов Индии. Здесь же насладимся видами на море и встретим закат.