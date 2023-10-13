Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)

Отдохнуть на побережье Гоа, увидеть дворцы и храмы и главные достопримечательности страны

Описание
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Путешествие, в котором каждый сможет выбрать времяпрепровождение на свой вкус. Вам не стоит переживать о билетах и жилье — этим займёмся мы.

А при покупке экскурсионно-транспортного пакета организуем для вас посещение с гидом всех значимых локаций Индии и шикарнейших пляжей, где вы насладитесь солнцем и морем.

Покажем вам популярный туристический маршрут «Золотой треугольник» и выделим 6 дней на релакс, загар и купание, которые, при желании, возможно заменить на дополнительные экскурсии. Например: поездка на плантации специй, к водопаду и каякинг. Вы погрузитесь в индийскую культуру и сможете попробовать национальные блюда.
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Большое путешествие по «Золотому треугольнику» и пляжам Индии (авиаперелёты включены)
Ближайшие даты:
13
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Требование к сроку действия загранпаспорта для поездки в Индию: минимум 6 месяцев на момент въезда в страну (наличие минимум двух пустых страниц). Необходимо получить электронное разрешение (TVOA) на сайте: https://indianvisaonline.gov.in/ (не менее чем за 4 дня до поездки). Стоимость оформления у ТО 65€. Рекомендуем оформить медицинскую страховку.

Программа тура по дням

1 день

Перелёт

Авиаперелёт Минск — Дели (MSQ-DEL 20:25 — 05:35) авиакомпанией «Belavia».

2 день

Прилёт в Дели и обзорная экскурсия по городу

Рано утром прилетаем в Дели. Заселяемся в отель, завтракаем и отдыхаем.

Во второй половине дня отправимся на обзорную экскурсию по Дели (при покупке экскурсионно-транспортного пакета). Увидим самый большой кирпичный минарет в мире — Кутб-Минар. Сделаем фотографии с храмом Лотоса, восхитимся масштабом Ворот Индии, полюбуемся Президентским дворцом, индуистским храмом Лакшми Нараян и главной гурдварой сикхов Бангла Сахиб.

Прилёт в Дели и обзорная экскурсия по городуПрилёт в Дели и обзорная экскурсия по городуПрилёт в Дели и обзорная экскурсия по городуПрилёт в Дели и обзорная экскурсия по городуПрилёт в Дели и обзорная экскурсия по городу
3 день

Агра

После завтрака переезжаем в Агру, где остановимся на ночь. Прогуляемся по городу и осмотрим главные достопримечательности (при покупке экскурсионно-транспортного пакета): Тадж-Махал, усыпальницу Итмад-уд-Даула и форт.

АграАграАграАгра
4 день

Переезд в Джайпур и заброшенный город

Сегодня по дороге в Джайпур заедем в заброшенный город Фатехпур Сикри, возведённый императором. Во второй половине дня заселимся в отель в столице Раджастхана, а уже завтра более подробно познакомимся с «розовым городом». Вечером желающие за доплату смогут посетить фольклорную деревню Чоки Дхани, где запланирована дегустация раджастанской кухни. Вы увидите традиционные хижины древних времён, сможете принять участие в танцах или просто насладитесь живой музыкой.

Переезд в Джайпур и заброшенный городПереезд в Джайпур и заброшенный городПереезд в Джайпур и заброшенный город
5 день

Дворцы и обсерватория

После завтрака отправимся любоваться Джайпуром (при покупке экскурсионно-транспортного пакета). Увидим форт Амбер, три величественных дворца, белоснежный храм в окружении зелёных садов. Прогуляемся по территории Городского дворца и посетим обсерваторию. Во второй половине дня переезжаем обратно в Дели.

Дворцы и обсерваторияДворцы и обсерваторияДворцы и обсерваторияДворцы и обсерватория
6 день

Перелёт на Гоа

После завтрака перелетаем на Гоа, чтобы насладиться пляжным отдыхом. Заселимся в отель и отдохнём.

Перелёт на ГоаПерелёт на ГоаПерелёт на ГоаПерелёт на Гоа
7 день

Отдых на море

В этом туре выделены специальные дни для отдыха на море. Гоа является главным курортом страны и богат шикарнейшими пляжами, напоминающими рай на земле. Кроме загара и купания в море вы можете отправиться на самостоятельные прогулки, попробовать морские деликатесы и сделать свой отдых активнее, разнообразив его дополнительными поездками к водопадам, в джунгли и водными видами спорта. Гид подскажет, чем можно заняться в свободное время, и поможет организовать.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
8 день

Дополнительная экскурсия в Старый Гоа, к водопаду и на плантации специй с экзотическим обедом и дегустацией

Сегодня желающие за доплату смогут отправиться на дополнительную экскурсию к водопаду Дудхсагар и на плантации специй. В стоимость входит экзотический обед, состоящий из блюд традиционной гоанской кухни, дегустация местного напитка фенни, он же водка из плодов кешью. Экскурсия включает в себя посещение Старого Гоа, поездку на джипах и недлительный треккинг к подножию водопада. По пути встретим обезьянок. Возможно искупаться в чистейшем озере.

Дополнительная экскурсия в Старый Гоа, к водопаду и на плантации специй с экзотическим обедом и дегустациейДополнительная экскурсия в Старый Гоа, к водопаду и на плантации специй с экзотическим обедом и дегустациейДополнительная экскурсия в Старый Гоа, к водопаду и на плантации специй с экзотическим обедом и дегустациейДополнительная экскурсия в Старый Гоа, к водопаду и на плантации специй с экзотическим обедом и дегустацией
9 день

Отдых на море

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
10 день

Пляжи и достопримечательности южного Гоа

После завтрака отправимся на пляжи южного Гоа (при покупке экскурсионно-транспортного пакета). Заедем рассмотреть колониальную португальскую архитектуру в город Панаджи. Нагулявшись, посетим один из красивейших пляжей с чистейшим песком и нависающими над водой пальмами — Палолем. Желающие за доплату смогут прокатиться на лодке к пустынному пляжу — Баттерфляй. Это возможность не только насладиться дикой природой и почувствовать себя в раю, но и увидеть стаи дельфинов. Другое более активное развлечение на выбор — сплав на каяке по внутренним водам к мангровым зарослям, где вы покормите орлов.

Далее отправимся в форт Кабо де Рама, где нас ждёт экскурсовод, который расскажет об истории одного из древнейших фортов Индии. Здесь же насладимся видами на море и встретим закат.

Пляжи и достопримечательности южного ГоаПляжи и достопримечательности южного ГоаПляжи и достопримечательности южного ГоаПляжи и достопримечательности южного Гоа
11 день

Отдых на море

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на море
12 день

Достопримечательности, безлюдный пляж и крокодилы «великой страны»

После 12:00 отправимся в штат Махараштра, название которого означает «великая страна». Здесь сосредоточено множество природных и культурных объектов. Осмотрев значимые достопримечательности, отправимся нежиться на безлюдный пляж Венгурла и купаться в Аравийском море. Увидим форт Тираколь, расположенный на крутом берегу в устье одноимённой реки, в которой водятся болотные крокодилы. На безопасном расстоянии посмотрим на рептилий (с доплатой).

Вечером вернёмся в отель.

Достопримечательности, безлюдный пляж и крокодилы «великой страны»Достопримечательности, безлюдный пляж и крокодилы «великой страны»Достопримечательности, безлюдный пляж и крокодилы «великой страны»Достопримечательности, безлюдный пляж и крокодилы «великой страны»
13 день

Перелёт в Дели

После завтрака освобождаем номера и вылетаем в Дели. Заселяемся в отель и отдыхаем.

Перелёт в ДелиПерелёт в Дели
14 день

Перелёт в Минск

Ранний трансфер в аэропорт. Авиаперелёт Дели — Минск (DEL-MSQ 06:55-11:40) авиакомпанией «Belavia».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, аэропорт, авиаперелёт Минск - Дели (MSQ-DEL 20:25 - 05:35) авиакомпанией «Belavia»
Завершение: Минск, аэропорт, авиаперелёт Дели - Минск (DEL-MSQ 06:55-11:40) авиакомпанией «Belavia»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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