История города Бреста — одна из самых драматичных в Беларуси.
Благодаря своему статусу пограничного города, который Брест сохранял от начала своего существования, он поучаствовал во всех конфликтах. Беловежская пуща — самый древний лес Европы.
Если кто хочет унестись назад, сквозь века, увидеть воочию лес, в котором жили Мерлин или Робин Гуд — то ему сюда, в Пущу!
Благодаря своему статусу пограничного города, который Брест сохранял от начала своего существования, он поучаствовал во всех конфликтах. Беловежская пуща — самый древний лес Европы.
Если кто хочет унестись назад, сквозь века, увидеть воочию лес, в котором жили Мерлин или Робин Гуд — то ему сюда, в Пущу!
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Описание
Что вас ожидает:
Город-свидетель драматической истории и самый старый лес Европы
Киевские князья, поляки, крестоносцы, татары, казаки, шведы, русские, французы, немцы — все, с кем когда-либо воевали правители Беларуси, прошли через Брест. И, как символ того, что Беларусь уцелела, выстояла, и поныне стоит над Бугом Брестская крепость, уникальный памятник фортификационного зодчества XIX века.
Помнит Брест и о подписании Брестской церковной унии 1596 года, которая фактически создала новую христианскую конфессию, объединив православие и католицизм. И сейчас город украшают православные храмы в ретроспективно-русском стиле, а также очень интересный костёл в стиле конструктивизма.
В хорошую погоду приятно будет пройтись по пешеходной улице через сердце старого города. Только тут можно увидеть уникальное газовое уличное освещение, которое каждый вечер на закате зажигает и гасит вручную фонарщик в исторической форме!
Беловежская пуща, здесь вы сможете подышать чистым целебным воздухом, почувствовать себя частью природы. И конечно, увидеть чудо и гордость белорусской фауны — зубра! Тут живут и многие другие животные, которые с удовольствием с вами познакомятся. Особенное удовольствие от прогулки получат дети.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение на протяжении маршрута, в городе Бресте
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Что не входит
- Входные билеты в музей Обороны и Беловежскую пущу
- Экскурсии по музеям и пуще
- Обед
- Услуги транспорта в зависимости от типа выбранного билета
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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