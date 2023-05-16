Что вас ожидает:

Город-свидетель драматической истории и самый старый лес Европы

Киевские князья, поляки, крестоносцы, татары, казаки, шведы, русские, французы, немцы — все, с кем когда-либо воевали правители Беларуси, прошли через Брест. И, как символ того, что Беларусь уцелела, выстояла, и поныне стоит над Бугом Брестская крепость, уникальный памятник фортификационного зодчества XIX века.

Помнит Брест и о подписании Брестской церковной унии 1596 года, которая фактически создала новую христианскую конфессию, объединив православие и католицизм. И сейчас город украшают православные храмы в ретроспективно-русском стиле, а также очень интересный костёл в стиле конструктивизма.

В хорошую погоду приятно будет пройтись по пешеходной улице через сердце старого города. Только тут можно увидеть уникальное газовое уличное освещение, которое каждый вечер на закате зажигает и гасит вручную фонарщик в исторической форме!

Беловежская пуща, здесь вы сможете подышать чистым целебным воздухом, почувствовать себя частью природы. И конечно, увидеть чудо и гордость белорусской фауны — зубра! Тут живут и многие другие животные, которые с удовольствием с вами познакомятся. Особенное удовольствие от прогулки получат дети.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.