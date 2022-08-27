Брестская крепость — один из важнейших музеев страны под открытым небом. Вы увидите памятные плиты, казематы, некрополь, обелиски и монументы, посвященные Великой Отечественной войне. Вспомните о событиях 1941 года, посетите площадь Церемониалов и расшифруете символику величественных скульптур.

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Описание

Что вас ожидает

«Визитные карточки» крепости

Вы пройдете по территории Брестской крепости и побываете на площади Церемониалов с некрополем. Рассмотрите грандиозную скульптуру Мужество и обелиск Штык высотой 100 метров. Я раскрою, как они создавались и что олицетворяют. Кроме того, покажу легендарные ворота: Холмские и Тереспольские.

Погружение в прошлое

Я расскажу, как складывалась оборона крепости в июне-июле 1941 года, как действовали ее защитники и что им пришлось пережить. Кроме того, вы сможете посетить музей Обороны Брестской крепости. Состоящий из десяти залов, он дает полное представление об истории крепости и боевых действиях в районе Бреста.

Организационные детали