Вы пройдете по территории Брестской крепости и побываете на площади Церемониалов с некрополем. Рассмотрите грандиозную скульптуру Мужество и обелиск Штык высотой 100 метров. Я раскрою, как они создавались и что олицетворяют. Кроме того, покажу легендарные ворота: Холмские и Тереспольские.
Я расскажу, как складывалась оборона крепости в июне-июле 1941 года, как действовали ее защитники и что им пришлось пережить. Кроме того, вы сможете посетить музей Обороны Брестской крепости. Состоящий из десяти залов, он дает полное представление об истории крепости и боевых действиях в районе Бреста.