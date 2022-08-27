Брестская крепость из Минска

Посетить главный мемориальный комплекс Беларуси и прикоснуться к его истории

Брестская крепость — один из важнейших музеев страны под открытым небом.

Вы увидите памятные плиты, казематы, некрополь, обелиски и монументы, посвященные Великой Отечественной войне.

Вспомните о событиях 1941 года, посетите площадь Церемониалов и расшифруете символику величественных скульптур.
Брестская крепость из Минска
Брестская крепость из Минска
Брестская крепость из Минска
Брестская крепость из Минска
Брестская крепость из Минска
Брестская крепость из Минска
Брестская крепость из Минска
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Описание

Что вас ожидает

«Визитные карточки» крепости

Вы пройдете по территории Брестской крепости и побываете на площади Церемониалов с некрополем. Рассмотрите грандиозную скульптуру Мужество и обелиск Штык высотой 100 метров. Я раскрою, как они создавались и что олицетворяют. Кроме того, покажу легендарные ворота: Холмские и Тереспольские.

Погружение в прошлое

Я расскажу, как складывалась оборона крепости в июне-июле 1941 года, как действовали ее защитники и что им пришлось пережить. Кроме того, вы сможете посетить музей Обороны Брестской крепости. Состоящий из десяти залов, он дает полное представление об истории крепости и боевых действиях в районе Бреста.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Билеты в музей Обороны не включены в стоимость — 3 евро. Экскурсии по музею могут проводить только местные гиды (по желанию), доплата составит 15 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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