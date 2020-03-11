30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы — тот путешественник, которому хочется во всём дойти до самой сути, то нам по пути. Даже если вы уже бывали в Минске, я смогу открыть город с новой стороны, рассказать пару легенд, которых не знают и местные жители, и показать вам такие уголки белорусской столицы, в которых вы почувствуете, как много в Минске удивительного и древнего.

Что вас ожидает

История древнего Минска

За почти тысячу лет своего существования Минск менялся, успел обрасти множеством преданий и легенд, которые пронёс через века. Какая-то часть истории сгинула в пучине войн и других событий, которые не минули столицу Беларуси, но тонкий след истории тянется из прошлых столетий, и я расскажу вам то, о чём сегодня мало кто помнит. Каким образом небольшой городок Полоцкого княжества превратился в крупный торговый центр Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, кто во времена Российской Империи превратил провинциальный центр губернии в европейский город и как Минск стал таким, каким мы видим его сейчас, — об этом вы узнаете на моей экскурсии.

Знаковые места города

Вы побываете в самых узнаваемых локациях города — его небольшого, но безумно уютного и атмосферного старого центра. Увидите старейшую улицу, пройдёте по одному широкому проспекту, не подозревая, что это бывший татарский район, узнаете, что роднит Минск и Данию и как на облик города повлияли решения персидской принцессы. Я расскажу легенды, которые известны не всем коренным жителям: о привидении Минской ратуши, Змеевой горе, Свислочской русалке, местном доме масонов (как порядочный город может обойтись без него?). Минск никому не откроет всех своих тайн, но вы погрузитесь в его богатую историю и приблизитесь к тому, чтобы город стал вам хорошим знакомым.