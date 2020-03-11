30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

История древнего Минска За почти тысячу лет своего существования Минск менялся, успел обрасти множеством преданий и легенд, которые пронёс через века. Какая-то часть истории сгинула в пучине войн и других событий, которые не минули столицу Беларуси, но тонкий след истории тянется из прошлых столетий, и я расскажу вам то, о чём сегодня мало кто помнит. Каким образом небольшой городок Полоцкого княжества превратился в крупный торговый центр Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, кто во времена Российской Империи превратил провинциальный центр губернии в европейский город и как Минск стал таким, каким мы видим его сейчас, — об этом вы узнаете на моей экскурсии.
Знаковые места города Вы побываете в самых узнаваемых локациях города — его небольшого, но безумно уютного и атмосферного старого центра. Увидите старейшую улицу, пройдёте по одному широкому проспекту, не подозревая, что это бывший татарский район, узнаете, что роднит Минск и Данию и как на облик города повлияли решения персидской принцессы. Я расскажу легенды, которые известны не всем коренным жителям: о привидении Минской ратуши, Змеевой горе, Свислочской русалке, местном доме масонов (как порядочный город может обойтись без него?). Минск никому не откроет всех своих тайн, но вы погрузитесь в его богатую историю и приблизитесь к тому, чтобы город стал вам хорошим знакомым.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура в районе ст.м. Немига.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 26 лет, я коренной минчанин. Меня всегда интересовала история родной страны и города в частности. Очень хочется ей делиться с людьми. В экскурсии главное заинтересовать путешественника, чтобы он сам проникся городом и задавал вопросы, экскурсия в виде диалога — лучшее, что придумано современными гидами.
Спасибо за экскурсию! Интересно, познавательно. Хорошо провели время.
Гид пришел вовремя, порекомендовал неплохие места с местной кухней, в конце посадил на автобус до нашего отеля:)
Анна
12 января 2020
Большое спасибо Илье! Знает и любит свой город и свои страну! Было интересно слушать и приятно общаться. Еще раз большое спасибо!
Константин
8 января 2020
Прекрасный экскурсовод, отличная экскурсия.
Андрей
20 ноября 2019
Экскурсией остались очень довольны. Илья великолепен: подача материала и тонкий юмор:))) Большое ему спасибо за рассказ о Минске ! Рекомендуется для возрастных категорий от учащихся средней школы и до бесконечности...:)))
Анна
27 октября 2019
Илья отличный гид, экскурсия была не занудной, теплой и дружеской, мы узнали оч много нового о городе и от души посмеялись. Прекрасно
Александр
3 октября 2019
Илья - прекрасный экскурсовод, любящий свой город, с обширными познаниями. Было интересно и занимательно и взрослым, и детям.
Маршрут экскурсии был заранее спланирован согласно нашим пожеланиям. Посмотрели всё, что хотели, и даже больше.
Всем рекомендуем!
Ирина
8 июля 2019
Экскурсия прошла легко, непринужденно. Тот формат когда кажется, что просто идешь по городу со знакомым, у вас нет конкретной цели и вы просто гуляете, а по дороге он рассказывает интересные истории, произошедшие в том или ином месте, пусть и пару веков назад))) Советую всем, кто хочет у знать о городе немного больше.
Светлана
5 мая 2019
Были на экскурсии с 14-летним сыном. Илья отличный гид! Было особенно приятно, что он подстроился под нас. Днём ранее мы успели посмотреть ключевые достопримечательности города, а Илья показал нам много нового и интересного - того, чего не знали и не увидели. Рекомендую!
Марина
10 марта 2019
Илья очень обаятельный и интересный экскурсовод. Благодаря ему, мы узнали много нового и неожиданного из истории Минска и Белоруссии.
На нашей дружеской прогулке вы прикоснетесь к истории Минска и взглянете на него глазами местных жителей. Мы хотим не только показать вам главные достопримечательности белорусской столицы, но и помочь сориентироваться в городе в первые дни путешествия, познакомить вас с местной кухней и современной жизнью города!
Почувствовать колорит разных эпох и найти их артефакты на обзорной экскурсии
Вы услышите непростую историю древнего города, приправленную самыми интересными мифами и легендами. Ощутите характер белорусской столицы и ее современный ритм, увидите все важные места и получите ценные рекомендации местного жителя.
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Минск славится своей богатой историей! Он был и богатой столицей княжества, и заштатным губернским городом. Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.
Насыщенная обзорная экскурсия по древнему, советскому и современному городу
Приглашаю на прогулку по центру Минска. Вы увидите 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. Я расскажу много интересных историй о князьях, королях, поэтах, художниках и генсеках, которых история свела с нашим городом. Вы погрузитесь в хитрое переплетение местных культурных традиций и поймете, почему Минск часто сравнивают с Вавилоном!
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вы увидите «визитные карточки» города: площадь Независимости, первый городской театр, Дом правительства и Красный костел. Познакомитесь не только с «открыточным», но и настоящим Минском, его достоинствами и несовершенствами. Я в дружеском формате расскажу историю города, местные байки и легенды, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно и нет толп туристов. После экскурсии вы сможете с уверенностью сказать: «Я в этом городе был, и мне понравилось!»
Самые-самые места белорусской столицы на увлекательной обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Минска, услышите занимательные факты из его истории и ощутите дружелюбный дух города. Я расскажу, как Минск развивался на протяжении столетий и помогу разобраться в особенностях местной жизни, культуры и традиций.