Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
Групповой тур в Минске

Восхититься костёлами и замками, переночевать на лесном хуторе и отведать налистников и гречаников

Отправляемся в Беларусь, подальше от шумной столицы, чтобы насладиться холмистыми пейзажами, увидеть уникальную здешнюю готику и пожить в аутентичных хатах с печкой и всеми удобствами, познакомиться с католическими традициями и побеседовать с гостеприимными местными жителями: историками, священником и дауншифтером.

Побываем в доме-музее Адама Мицкевича и узнаем, почему поэта называют «польским Пушкиным», попробуем традиционную похлёбку в «кавярне» и угадаем назначение старинных предметов, собранных в доме мастера-живописца.
Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
Другая Беларусь: 2 дня в центре Европы
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 500 ₽
Дети 13-18 лет19 500 ₽
Дети до 12 лет16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 9 лет.

Необходимые документы: российский или заграничный паспорт для посадки в поезд и заселения в отель. ПЦР-тест не нужен, медицинская страховка — по желанию.

В Беларуси удобнее всего расплачиваться картой «Мир» — принимают во всех платёжных терминалах страны. Наличные можно снять с карты «Мир» в любом банкомате по курсу банка на день операции. Российские карты других платежных систем работать не будут.

Выбирайте тёплую одежду, перчатки/варежки, шапку и утеплённую, влагостойкую обувь с хорошим протектором — будем много гулять.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция Барановичи, 8:22
Завершение: Ж. - д. станция Барановичи, 19:42
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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