Восхититься костёлами и замками, переночевать на лесном хуторе и отведать налистников и гречаников
Отправляемся в Беларусь, подальше от шумной столицы, чтобы насладиться холмистыми пейзажами, увидеть уникальную здешнюю готику и пожить в аутентичных хатах с печкой и всеми удобствами, познакомиться с католическими традициями и побеседовать с гостеприимными местными жителями: историками, священником и дауншифтером.
Побываем в доме-музее Адама Мицкевича и узнаем, почему поэта называют «польским Пушкиным», попробуем традиционную похлёбку в «кавярне» и угадаем назначение старинных предметов, собранных в доме мастера-живописца.
Побываем в доме-музее Адама Мицкевича и узнаем, почему поэта называют «польским Пушкиным», попробуем традиционную похлёбку в «кавярне» и угадаем назначение старинных предметов, собранных в доме мастера-живописца.
Ближайшие даты:
23
фев
фев
8
мар
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 500 ₽
|Дети 13-18 лет
|19 500 ₽
|Дети до 12 лет
|16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 9 лет.
Необходимые документы: российский или заграничный паспорт для посадки в поезд и заселения в отель. ПЦР-тест не нужен, медицинская страховка — по желанию.
В Беларуси удобнее всего расплачиваться картой «Мир» — принимают во всех платёжных терминалах страны. Наличные можно снять с карты «Мир» в любом банкомате по курсу банка на день операции. Российские карты других платежных систем работать не будут.
Выбирайте тёплую одежду, перчатки/варежки, шапку и утеплённую, влагостойкую обувь с хорошим протектором — будем много гулять.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. станция Барановичи, 8:22Завершение: Ж. - д. станция Барановичи, 19:42
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 4853 туристов
Привет! Возможно, вы читали мои репортажи в GEO или National Geographic. Объехав по работе почти всю страну, в 2015 я оставил журналистику и поселился на хуторе близ Изборска. И теперь показываю эти места в новом формате: мы гуляем самыми живописными тропами и говорим про историю без лишних дат. Экскурсии по Изборску мне помогает проводить Алёна — местная жительница и дипломированный историк, которая расскажет не только про секреты крепости, но и каково это — жить в 21 веке в доме с печным отоплением. Мы уверены, хорошие экскурсии — как фильмы «Би-би-си» — красивые, но достоверные, интересные взрослым и детям. Если согласны — до встречи в Изборске!
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