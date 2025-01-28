Посетив мою мастерскую, вы сможете лично увидеть процесс создания уникальной керамики, увидеть все процессы производства и понять, как при помощи рук и вдохновения создаются прекрасные изделия. Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир керамики! Этот опыт поможет вам заглянуть в таинственный мир мастерства и узнать историю и секреты ремесла. Присоединяйтесь к нам в путешествии по миру керамики, где каждое изделие становится не просто посудой, а настоящим произведением искусства, наполненным душой и теплом рук мастера. Что вас ожидает:

История керамики Беларуси • История создания самого крупного бренда керамики ручной работы в Беларуси • Факты из жизни создательницы • Знакомство со всем этапами производства и наблюдение за работой мастеров в режиме реального времени Экскурсия начинается с вводной части в гостином зале Художественного Дома Угринович. Длительность 1 час. После экскурсии можно остаться у нас, попить кофе из нашей керамики, сделать фотографии и выбрать сувениры для близких.