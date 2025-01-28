Откройте для себя искусство создания керамики! Узнайте, как рождается неповторимая керамика ручной работы на наших экскурсиях. Вдохновитесь атмосферой творческого процесса. Наше производство — это место, где искусство и ремесло объединяются в гармонии.
Ближайшие даты:28
янв
Время начала: 18:30
Описание мастер-класса
Посетив мою мастерскую, вы сможете лично увидеть процесс создания уникальной керамики, увидеть все процессы производства и понять, как при помощи рук и вдохновения создаются прекрасные изделия. Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир керамики! Этот опыт поможет вам заглянуть в таинственный мир мастерства и узнать историю и секреты ремесла. Присоединяйтесь к нам в путешествии по миру керамики, где каждое изделие становится не просто посудой, а настоящим произведением искусства, наполненным душой и теплом рук мастера. Что вас ожидает:
История керамики Беларуси • История создания самого крупного бренда керамики ручной работы в Беларуси • Факты из жизни создательницы • Знакомство со всем этапами производства и наблюдение за работой мастеров в режиме реального времени Экскурсия начинается с вводной части в гостином зале Художественного Дома Угринович. Длительность 1 час. После экскурсии можно остаться у нас, попить кофе из нашей керамики, сделать фотографии и выбрать сувениры для близких.
Экскурсии проходят раз в неделю, по будним дням в 18:30
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Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
Место начала и завершения?
Минск, ул. Раковская, д. 25
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проходят раз в неделю, по будним дням в 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Благодарим за ваш выбор
- Мы уже с нетерпением ждем нашей встречи
- Вы можете выбрать дату и время экскурсии исходя их расписания по ссылке https://ugrinovich art/excursions или позвонить или написать нам по номеру +375298777301 и согласовать время для индивидуальной экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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