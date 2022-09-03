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Описание
Что вас ожидает
Программа № 1. Раков — Ивенец: дегустация настоящего узбекского плова.
Мы выедем из Минска и отправимся на знакомство с городами Раков и Ивенец. Вы увидите красочные костелы и церкви, а еще источник с целебной водой и настоящие дороги контрабандистов. Дальше — традиционный узбекский обед в усадьбе Шараи. Мы не просто накормим вас настоящим узбекским пловом, но и раскроем все тонкости восточного гостеприимства и национальной кухни. Расскажем, что объединяет белорусов и узбеков, и, казалось бы, такие разные страны и культуры. Гастротур проходит каждую первую субботу месяца.
Программа № 2. Еврейская культура Беларуси: дегустация еврейского плова бахш.
В Минске на пешеходной экскурсии расскажем об истории еврейского народа и посетим мемориал «Яма», посвящённый жертвам Холокоста. Затем отправимся в город Раков, посетим святой источник и увидим одно из старейших еврейских кладбищ на территории Беларуси. После вас ждет дегустация самого необычного бухарского еврейского плова — бахша, который варится в мешках! Аккомпанементом станут салат, тандырные лепешки и зелёный чай. Гастротур проходит каждую третью субботу месяца.
Программа № 3. Мусульманская культура в Беларуси: дегустация татарской кухни.
Из Минска едем в татарскую столицу Беларуси — Ивье, где посетим мечеть. Имам расскажет нам об исламской культуре и проведет экскурсию внутри. Затем зачерпнем воды из целебного источника и отправимся на настоящий татарский обед: азу по-татарски в казане, татарский салат, тандырные лепешки и, конечно же, чай. А за вкусной трапезой мы поделимся историями о национальной кухне, истории и культуре тюрков Средний Азии. Гастротур проходит каждую вторую и четвертую субботу месяца.
Организационные детали
В стоимость гастротура входит трансфер на микроавтобусе, экскурсионное сопровождение и питание.
в субботу в 10:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у метро «Каменная горка»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Минске
Меня зовут Анастасия. С моим супругом Тимуром мы рассказываем об общности культур Беларуси и Среднего Востока и знакомим вас с среднеазиатской кухней. Тимур — профессиональный шеф-повар, родился в Узбекистане и готовит восточную кухню с 14 лет. Я — режиссер, журналист и креативный директор. Поехали с нами!