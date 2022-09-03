в субботу в 10:30

Во время группового путешествия по Минску и окрестностям вы узнаете, как переплетены культуры Беларуси и Среднего Востока и познакомитесь с наследием узбеков, евреев и татар. А заодно продегустируете блюда от нашего шеф-повара: узбекский плов, еврейский бахш или азу по-татарски в казане. Мы подготовили 3 тематических гастротура: выбирайте один или все сразу:)

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Программа № 1. Раков — Ивенец: дегустация настоящего узбекского плова.

Мы выедем из Минска и отправимся на знакомство с городами Раков и Ивенец. Вы увидите красочные костелы и церкви, а еще источник с целебной водой и настоящие дороги контрабандистов. Дальше — традиционный узбекский обед в усадьбе Шараи. Мы не просто накормим вас настоящим узбекским пловом, но и раскроем все тонкости восточного гостеприимства и национальной кухни. Расскажем, что объединяет белорусов и узбеков, и, казалось бы, такие разные страны и культуры.

Гастротур проходит каждую первую субботу месяца.

Программа № 2. Еврейская культура Беларуси: дегустация еврейского плова бахш.

В Минске на пешеходной экскурсии расскажем об истории еврейского народа и посетим мемориал «Яма», посвящённый жертвам Холокоста. Затем отправимся в город Раков, посетим святой источник и увидим одно из старейших еврейских кладбищ на территории Беларуси. После вас ждет дегустация самого необычного бухарского еврейского плова — бахша, который варится в мешках! Аккомпанементом станут салат, тандырные лепешки и зелёный чай.

Гастротур проходит каждую третью субботу месяца.

Программа № 3. Мусульманская культура в Беларуси: дегустация татарской кухни.

Из Минска едем в татарскую столицу Беларуси — Ивье, где посетим мечеть. Имам расскажет нам об исламской культуре и проведет экскурсию внутри. Затем зачерпнем воды из целебного источника и отправимся на настоящий татарский обед: азу по-татарски в казане, татарский салат, тандырные лепешки и, конечно же, чай. А за вкусной трапезой мы поделимся историями о национальной кухне, истории и культуре тюрков Средний Азии.

Гастротур проходит каждую вторую и четвертую субботу месяца.

Организационные детали

В стоимость гастротура входит трансфер на микроавтобусе, экскурсионное сопровождение и питание.