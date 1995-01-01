Мы отправимся в Гродно, который находится в 270 км от Минска. В Гродно мы посмотрим исторический центр города, который отлично сохранился. Наша прогулка 👣 начнется на пл. Советской, где мы увидим великолепный костел Святого Франциска Ксаверия, аптеку-музей и бернардинский костел. Потом мы отправимся к Старому и Новому замкам, заглянув по пути к Хоральной синагоге. Также увидим парк 🌳 Жилибера и Покровский собор. В конце экскурсии 🧭 мы посетим Коложскую церковь ⛪ 12 века с красивым видом на реку Неман.